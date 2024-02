Milan, Pellegrino: “La Salernitana per giocare”

Parla il difensore prima della partenza per Salerno, dove svolgerà le visite mediche prima di legarsi alla squadra di Pippo Inzaghi

E’ tutto pronto per il passaggio di Marco Pellegrino alla Salernitana. Il difensore argentino, sbarcato a Milano in estate, lascia i rossoneri dopo soli sei mesi.

E’ servito il via libera da parte della FIFA – una deroga per giocare per tre squadre – per il trasferimento a Salerno in prestito secco. Il giocatore aveva sul tavolo diverse offerte, anche provenienti dall’estero, ma il Milan ha preferito mandarlo a giocare in Italia, in Serie A. Su di lui anche Verona, Cagliari e Sampdoria, ma la Salernitana è stata valutata come la migliore scelta.

Pellegrino così sarà un nuovo giocatore di Pippo Inzaghi, una volta superate le visite mediche e firmato il nuovo contratto. Il difensore ha dunque lasciato Milano, direzione Campania, come raccolto da Gianluca Di Marzio:“Sono pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene – afferma il giocatore -. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare”, ha messo l’argentino.

Il Milan spera di riabbracciare in estate un nuovo Marco Pellegrino. Un difensore che abbia acquisito esperienza in Serie A, giocando parecchio per la squadra di Pippo Inzaghi, chiamata a lottare per la salvezza. Per Pellegrino Salerno può essere davvero l’ambiente giusto per crescere e capire cosa sia il campionato italiano.

Milan, non solo Pellegrino: il punto sulle uscite

A giugno, poi, si faranno i conti e si capirà quale sarà il percorso più giusto per lui. Non è da escludere che ci sia un nuovo prestito, magari sempre in Serie A. Ma è presto per parlarne, Pellegrino chiaramente sarà un osservato speciale sia dal club che dai tifosi, curiosi di capire come potrà crescere indossando la maglia della Salernitana.

Dopo la partenza di Pellegrino si aspetta quella di Chaka Traore. Direzione sud. Il calciatore è pronto però a cambiare categoria, con lo sbarco a Palermo. Ad accoglierlo ci sarà Eugenio Corini che aggiunge un nuovo tassello alla sua squadra, che vuole conquistare la Serie A. Dovrebbe restare in rossonero, invece, Davide Bartesaghi, pronto a dare una mano alla squadra di Ignazio Abate. E’ stato accostato con insistenza a Frosinone e Monza, ma alla fine, anche per una questione di liste, potrebbe rimanere al Diavolo.