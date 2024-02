No a Bayern e Premier: il Milan spera

Dalla Germania filtrano novità decisive sul futuro del centrocampista, grande osservato speciale del Milan. Le big europee sono fuori corsa. C’è speranza per i rossoneri.

Il Milan ha concluso il suo mercato invernale ma è già proiettato alla prossima sessione, quella estiva. Da giugno, almeno così si dice, il club rossonero si occuperà di chiudere i veri e grandi colpi in entrata, quelli che potranno aumentare notevolmente il tasso tecnico della rosa. Il primo obiettivo, e ci sono pochi dubbi, sarà quello di trovare un nuovo titolare dell’attacco.

Zirkzee, David, Sesko e Gimenez sono i nomi che più di tutti stanno riscaldando l’animo dei tifosi. Insomma, Gerry Cardinale sembra pronto ad un grande investimento per rinnovare e migliorare il reparto offensivo rossonero. Ma non soltanto l’attacco. Sono previsti ritocchi significativi anche al centrocampo e in difesa. Per quanto riguarda il reparto della metà campo, il Milan ha seguito concretamente un giovane profilo negli ultimi mesi, e sembrava in realtà averlo in pugno.

Il club rossonero vuole continuare la sua politica di crescita tecnica mescolando profili giovani e meno giovani allo scopo di creare il perfetto mix per il successo. E il talento di cui parliamo rientrava perfettamente nei piani o comunque nelle idee di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il Milan però è sembrato esser finito fuori corsa, con il Bayern Monaco a un passo dall’accordo.

Tutto è si è capovolto ancora nelle ultime ore.

Niente Bayern per il centrocampista: i motivi

Assan Ouédraogo è il classe 2006 che ha stregato il Milan e non solo. Furlani si è presto preoccupato di stringere rapporti stretti e serrati con l’entoruage del giovane, in cui la famiglia ha grande voce in capitolo. L’affare poteva sembrare in dirittura d’arrivo già per gennaio, ma il forte inserimento del Bayern Monaco ha spento le speranze rossonere. Sport Bild, però, è pronta a scommettere che anche i bavaresi sono finiti fuori dalla corsa per l’immenso talento del centrocampo.

Il motivo? Innanzitutto va sottolineato che oltre al Bayern, anche Borussia Dortmund e diversi club di Premier League avevano messo nel mirino Ouédraogo. Ma tali destinazioni sono state escluse come possibilità per il vicino futuro del classe 2006 tedesco. Sport Bild spiega che soprattutto la famiglia di Assan non reputa tali club adatti alla sua corretta crescita.

Insomma, è troppo alto il livello di tali squadre per permettere spazio e cura del talento a Ouédraogo. Per questo, le vere opzioni per la prossima estate rimangono l’Eintracht Francoforte e il Lipsia. Soprattutto il primo, l’Eintracht avrebbe già presentato un’offerta allo Schalke 04, club di Bundesliga 2 proprietario del cartellino del giocatore. Potrebbe dunque essere a Francoforte il futuro prossimo di Ouédraogo, destinazione al contrario giudicata perfetta per la sua maturazione.

Quanto al Milan, Sport Bild non fa nessuna menzione particolare. E neanche alla Juventus, l’altra italiana che era sembrata interessata. Ma è certo che l’uscita di scena del Bayern Monaco e delle inglesi potrà riportare il Diavolo in corsa per l’estremo talento del centrocampo.