Proposta a sorpresa: il Milan dice no

Il Milan ha respinto al mittente una proposta di un altro top club: offerto ai rossoneri un calciatore, la dirigenza ha risposto picche

Un mercato che si avvia alla conclusione con soli due colpi per il Milan. Una sessione invernale in tomo minore per tutti i club di Serie A, alle prese con indici di liquidità da rispettare e spese folli da evitare. Ed in quest’ottica figura anche il Milan, con Furlani e Moncada che hanno lavorato provando a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli nel miglior modo possibile.

Il centrocampo resterà senza rinforzi salvo stravolgimenti dell’ultima ora; Krunic non sarà rimpiazzato nella rosa rossonera, con il tecnico che però potrà contare su Bennacer a pieno regime. Di ritorno dalla Coppa d’Africa e dopo aver saltato la prima parte di stagione, l’algerino può essere considerato un vero e proprio rinforzo per la mediana del Milan.

Probabilmente, consci di questa possibilità e valutato come sia completo il centrocampo, la dirigenza di via Aldo Rossi ha rispedito la proposta arrivata da un club di Serie A su un proprio atleta.

Milan, Kamada ed il no dei rossoneri: ecco cosa sta accadendo

Ci riferiamo a Daichi Kamada, centrocampista giapponese arrivato la scorsa estate a parametro zero in biancoceleste dall’Eintracht Francoforte. Già nella sessione estiva il nipponico era finito nel mirino del Milan, con Maldini che aveva di fatto chiuso l’affare prima di lasciare il club rossonero.

Stando a quanto afferma “Il Messaggero”, Kamada sarebbe stato offerto dalla dirigenza della Lazio al Milan ricevendo, però, una risposta tiepida, con nessuna trattativa in piedi aperta. Sembra pressocché certo che il centrocampista giapponese terminerà la sua stagione con la maglia della Lazio per poi dire addio a fine stagione.

L’Olympique Marsiglia è sulle tracce, così come Real Sociedad e Valencia e sembrano proprio queste ultime due in pole per ingaggiare il calciatore in estate, considerato come la Liga sia il campionato preferito dal calciatore. Peraltro nella real Sociedad milita il connazionale Kubo che faciliterebbe di gran lunga il suo inserimento in squadra.

Di certo c’è che il rapporto con la Lazio sembra deteriorato, con Sarri che ha lasciato in panchina il centrocampista nelle ultime quattro gare disputate dalla Lazio. E la società, per questa stagione, è apparsa decisamente irritata per la gestione del calciatore.