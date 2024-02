Retroscena Milan: proposto uno scambio per il difensore, i dettagli

Dalla Francia giungono novità cruciali sul mercato in difesa del Milan. Poche ore alla fine della sessione di compravendite, il Diavolo ha fatto un ultimo tentativo.

Mancano poche ore alla chiusura del mercato in Italia. Alle ore 20.00 ci sarà il gong finale e il Milan ha provato a sondare diverse piste per provare a regalare a Stefano Pioli un secondo innesto per la difesa fino a poco fa. Troppo poco tempo a disposizione per una situazione che ricorda tantissimo quella di fine estate scorsa per l’attaccante, concluso poi con l’arrivo di Jovic.

Insomma, il Diavolo è pronto a considerare esclusivamente occasioni di mercato. Dunque, nessun investimento di alcun tipo. Si pensava che in queste battute finali del calciomercato invernale, il Milan sarebbe riuscito a convincere qualche club a cedere attraverso condizioni favorevoli un profilo di quelli che più interessavano. Ma così non è stato.

Dalla Francia, riportano di un ultimo importante tentativo dei rossoneri per il centrale. È stata anche offerta una contropartita. Parliamo di Lilian Brassier, quello che è stato per settimane uno dei profili più graditi alla dirigenza milanista. Ancora una volta, il club francese ha fatto muro. Nello specifico, riporta Telefoot che il Milan ha provato ad acquistare Brassier offrendo in cambio Marco Pellegrino, ormai in dirittura d’arrivo alla Salernitana.

Secco no del Brest. Ma c’è stato un altro club ad avanzare un’offerta oltre ai rossoneri.

🔴⚫️ L’AC Milan a fait une offre pour Lilian Brassier.

Une proposition incluant son défenseur central Marco Pellegrino 🇦🇷 Offre refusée par Brest. Tout comme les dernières offensives de Stuttgart et Porto. Brassier ne partira pas.

Le Stade Brestois 29 veut jouer l’Europe. pic.twitter.com/49dSgAwI0Y — Saber Desfarges (@SaberDesfa) February 1, 2024

Brassier, il Brest rifiuta chiunque

Un’altra accreditata fonte francese, FootMercato, fa sapere che anche lo Stoccarda ha presentato un’offerta nelle ultime ore per Lilian Brassier. il giornalista Sebastien Denis parla però di un timido tentativo ad ogni modo rimandato subito al mittente. Il Brest pare non volerne sapere di cedere il suo difensore. A meno che…

La stessa fonte parla di un fortissimo interessare per Lilian anche del Porto, non di certo una novità. Ma nell’ultimo giorno di mercato il club francese non si sarebbe mai privato del suo baluardo della retroguardia a meno di offerte economiche irrinunciabili (15 milioni di euro minino).

Inutile sottolineare che Lilian Brassier chiuderà la sua stagione in Francia e in Bretagna. Il Brest punta su di lui per un grosso contributo con vista Europa. È assai probabile che i club interessati, tra cui il Milan, rimanderanno all’estate ogni tentativo, magari a condizioni e pretese più agevoli da parte dei francesi.