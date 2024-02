Annuncio dalla Francia: “Il Milan si è rifiutato di venderlo, obiettivo rinnovo”

Il club rossonero vuole blindare un giovane in scadenza: respinte tutte le proposte che sono arrivate durante il mercato invernale.

In questi giorni il Milan ha pensato più a piazzare alcuni giovani, per fargli avere maggiori chance di giocare, che a comprare. Anche se ha fatto qualche tentativo per degli obiettivi, alla fine non si è concretizzato nulla in entrata.

Coloro che hanno lasciato per ultimi Milanello sono Marco Pellegrino e Chaka Traorè, che si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Salernitana e al Palermo. Il difensore argentino ha avuto dei mesi difficili, considerando che alla prima presenza contro il Napoli si è infortunato ed è rimasto fuori a lungo. A gennaio è tornato e ha fatto alcune presenze in Primavera, adesso va a Salerno per provare a guadagnare la fiducia di Filippo Inzaghi. L’esterno ivoriano, che di presenze ne ha totalizzate quattro in Prima Squadra, avrà una grande occasione in Serie B e dovrà essere bravo a farsi trovare pronto.

Milan, no alla partenza di un giovane: la situazione

In questi giorni si è parlato anche della possibilità che a lasciare il Milan fosse Clinton Nsiala, il cui contratto scade a giugno 2024. Dalla Francia è giunta notizia di una trattativa per il rinnovo che sarebbe bloccata, proprio per questo delle squadre si sono fatte avanti per approfittarne e assicurarsi il giocatore a un prezzo bassissimo. Tra queste Auxerre e Lens, che hanno cercato di riportarlo in patria.

Il giornalista Sebastien Denis di Footmercato.net ha rivelato che, nonostante gli approcci concreti del Lens e delle altre pretendenti, il Milan ha rifiutato di vendere Nsiala in questo calciomercato invernale. C’è ancora la speranza di trovare un accordo per rinnovare il contratto. Vedremo se la società rossonera riuscirà a convincere il ragazzo e il suo entourage a firmare nei prossimi mesi. Sarebbe un peccato perderlo a parametro zero, il Diavolo ha creduto molto in lui quando lo ha ingaggiato nel 2021 e ha cercato di aiutarlo al meglio nel suo percorso di crescita.

Nsiala è un difensore con margini di miglioramento e che potrebbe far parte dell’eventuale squadra Under 23 che il club schiererà in Serie C nella prossima stagione. Un progetto in cantiere e la cui realizzazione dipenderà da più fattori. Il francese potrebbe far parte di quel gruppo, giocando con continuità. Un’altra possibilità è quella di andare in prestito da un’altra parte, magari in un campionato di prima o al massimo seconda divisione. Vedremo.