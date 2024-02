Conte avvistato a Milano, l’indizio che fa impazzire i tifosi: i dettagli

Si riscalda sempre di più il nome di Antonio Conte per la panchina del Milan. Il giornalista ha fatto una rivelazione importante. Il salentino a Milano.

Nonostante il mercato invernale chiusosi da poco, negli ambienti milanisti non si è parlato tanto di colpi in entrata quanto del prossimo allenatore che siederà sulla panchina rossonera. Voci su voci si sono rincorse nelle ultime settimane, infiammando gli animi dei tifosi. Appare scontato, almeno al momento, che il ciclo di Stefano Pioli al Milan si concluderà a fine stagione.

L’allenatore emiliano ha fatto il massimo per il Milan in questi anni, mostrando un attaccamento e una dedizione al lavoro che lo hanno eretto tra i migliori tecnici del momento. Ma, forse qualcosa si è rotto tra Pioli, la squadra e i tifosi. Non letteralmente, dato che Stefano continua ad intrattenere il miglior legame coi suoi giocatori. Più che altro, si sono forse esaurite le energie e le motivazione per continuare insieme questo percorso.

Per le maggiori fonti, è sicuro che l’emiliano lascerà Milanello a giugno, a stagione terminata. Attualmente continua ad essere altalenante il percorso del Milan, e gli infortuni sono stati una pesantissima aggravante. Si pensa già ad un nuovo progetto tecnico, con il nome di Antonio Conte attualmente in pole. Una possibilità che manda in estasi la tifoseria. E l’ultima indiscrezione è davvero cruciale.

Conte a cena a Milano, il motivo

A fomentare le voci sul possibile arrivo di Antonio Conte al Milan è la notizia lanciata di recente da Alessandro Jacobone. L’allenatore salentino è stato infatti avvistato a Milano nella giornata di martedì. Ha cenato in un elegante ristorante del centro in compagnia di altre quattordici persone. Il giornalista sottolinea anche che ci sono delle prove fotografiche a certificare la presenza di Conte in città.

La notizia Jacobone la lancia come un possibile chiaro indizio di mercato. La domanda che ci si pone chiaramente è cosa avrà potuto fare Conte a Milano nella serata di martedì scorso, e chi sono quelle 14 persone di cui era in compagnia? Al momento grosse incognite, ma che chiaramente mettono tanto pepe alle ultime voci che inquadrano l’ex Inter e Tottenham sulla panchina del Milan a partire da luglio.

Per alcune fonti, come Sportitalia, non ci sono dubbi che Conte sia il prescelto di Zlatan Ibrahimovic e la società tutta per il post-Pioli. Pare che manchi pochissimo per l’accordo definitivo, e che ci siano già stati parecchi contatti serrati tra le parti. Antonio Conte è lieto di accettare il Milan. Sarà davvero così? Si attendono altre prove concrete.