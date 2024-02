Conte-Milan, fissata la data per l’accordo: l’annuncio in diretta

Continuano insistenti le voci che inquadrano Antonio Conte sulla panchina del Milan. Le ultime da Sportitalia sono decisive. C’è la data dell’accordo.

Il popolo rossonero è in subbuglio per le recentissime voci di mercato che danno per sicuro l’approdo di Antonio Conte al Milan a fine stagione. Ormai si fa fatica a parlare d’altro, con anche il mercato invernale finito in secondo piano negli ambienti milanisti. Stefano Pioli viene ormai pronosticato lontano da Milanello a giugno. Anche per le maggiori fonti non c’è dubbio che stia per esaurirsi il lungo ciclo dell’allenatore emiliano sulla panchina del Diavolo.

D’altronde, il Milan continua nella sua altalena di prestazioni e risultati, e nonostante il terzo posto in classifica è fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Due obiettivi bruciati anzitempo e che chiaramente hanno portato lo stesso club rossonero a fare delle valutazioni concrete per la panchina. A peggiorare la situazione sono stati gli infortuni, una grande aggravante per per Pioli e il suo staff.

Sembrava che il Milan stesse cercando un sostituto dell’emiliano a stagione in corso, ma la mancanza di alternative valide e una discreta ripresa della squadra hanno condotto la dirigenza a confermare la fiducia in Pioli, almeno fino al termine della stagione. I media però inquadrano la proprietà e la dirigenza rossonera già a caccia del sostituto di Stefano, e per alcune di queste è Antonio Conte la prima scelta. Così tanto che è stata fissata una data per chiudere la questione.

Conte-Milan, ancora Sportitalia: le ultime

Criscitiello, Direttore e Conduttore di Sportialia, è tornato a parlare di Antonio Conte e il Milan. A detta del giornalista il club rossonero e l’allenatore si stimano e gradiscono a vicenda. “Conte reputa il Milan già una squadra molto valida, non a caso è terza in classifica. Logico che ci saranno delle richieste, vuole un attaccante/due se andrà via Giroud, uno o due difensori e uno/due centrocampisti” ha esordito Criscitiello, facendo ben intendere che il Milan è consapevole di dover fare un certo mercato scegliendo Conte come nuovo allenatore.

Ma la notizia più cruciale il giornalista la da in seguito quando afferma che “tra fine febbraio e fine marzo Conte ed il Milan potrebbero accordarsi per la panchina. Il Napoli sta già guardando altrove e sta osservando in particolare Vincenzo Italiano”. Sì, perché negli ultimi giorni erano arrivate alcune smentite su Conte al Milan a fine stagione, con il Napoli di De Laurentiis dato in pole per l’allenatore salentino. A detta di Criscitiello, però, le cose stanno adesso diversamente.