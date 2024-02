Dal Milan all’Everton, la firma è ufficiale: trasferimento a zero

Il giovane calciatore ha firmato per i Toffees da free agent: per lui un’esperienza di pochi mesi in rossonero l’anno scorso

Sono davvero tanti gli affari di calciomercato chiusi nelle ultime ore, dato che alle ore 20 di ieri sera si è chiusa la sessione invernale dei trasferimenti. Il Milan non ha preso il tanto atteso difensore, ma tante altre squadre hanno portato a termine delle operazioni.

Sono state fasi frenetiche con i club intenti ad inserire in rosa i tasselli mancanti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, ma anche per portarsi avanti con giovani di prospettiva per i prossimi anni. Una di queste operazioni fatte dall’Everton riguarda indirettamente anche il club rossonero, perché l’ultimo colpo in prospettiva del club di Liverpool è proprio un ex giocatore del Diavolo.

Si tratta di un acquisto a parametro zero per un giovane talento, che sarà aggregato nell’Under 21 del club inglese. Parliamo di Kingsford Boakye, classe 2004 di nazionalità ghanese, che gioca come esterno d’attacco sia a destra che a sinistra. Il ragazzo ha militato nelle fila del Diavolo l’anno scorso, dove faceva parte della squadra Under 18. In rossonero è stato solo per alcuni mesi, dopodiché è stato svincolato.

Il comunicato dei Toffees

Probabilmente il Milan non ha reputato il calciatore adatto al progetto e ha quindi deciso di non puntare su di lui. L’Everton ha fiutato l’occasione e lo ha tesserato da free agent, evitando quindi qualsiasi spesa per il cartellino.

✍️ | Kingsford Boakye has joined #EFCU21 on a two-and-a-half-year deal until the end of June 2026, subject to a work permit. — Everton Academy (@EvertonAcademy) January 31, 2024

I Toffees hanno ufficializzato l’affare tramite un comunicato sul proprio sito. Il club afferma: “L’Everton U21 ha ingaggiato Kingsford Boakye, l’esterno ha firmato un contratto di due anni e mezzo fino alla fine di giugno 2026. Il 19enne ghanese è un prodotto dell’MSK Zilina Africa nel suo paese d’origine, dove si è distinto ed è cresciuto prima di passare al Milan l’anno scorso. L’Everton lo ingaggia come free agent”.

Come spiegato nel comunicato dalla società di Premier League, Boakye ha firmato fino al 2026 e avrà l’occasione per convincere il club delle sue qualità e provare a guadagnarsi un’occasione in Prima Squadra. Vedremo in futuro se il Milan aveva visto bene o se si è fatta scappare un possibile grande prospetto.