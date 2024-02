Di Marzio, spunta il retroscena: “Accordo con il Milan a gennaio, ma poi…”

Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena sul mercato invernale del Milan e sulla ricerca di un difensore che non si è ben conclusa.

Per tutto il mese di gennaio si è parlato del Milan a caccia di difensori. L’ecatombe di centrali, a causa dei ripetuti infortuni muscolari, sembrava suggerire un intervento di questo genere. Persino Stefano Pioli ha chiamato più volte a gran voce un innesto dal mercato di riparazione.

Ma oggi, a mercato ormai chiuso, il Milan è rimasto col cerino in mano. A parte il rientro di Matteo Gabbia, che non può essere considerato un innesto vero e proprio, i rossoneri non hanno concluso nessuna trattativa per migliorare e rinforzare il pacchetto dei centrali. Eppure Giorgio Furlani e compagnia sono andati molto vicini ad alcuni obiettivi.

Inizialmente il Milan aveva la forte intenzione di chiudere per l’innesto di un nuovo stopper internazionale. Come riferito dall’indiscrezione di Gianluca Di Marzio, i dirigenti avevano anche raggiunto l’accordo per un calciatore di Premier League, ma qualcosa è andato storto successivamente.

Milan, il difensore del Chelsea aveva detto sì

Di Marzio, subito dopo il gong di ieri che ha sancito la fine delle trattative per il mercato invernale, ha raccontato questa indiscrezione a Sky Sport. Il Milan aveva raggiunto persino un accordo per il difensore del Chelsea, per poi non riuscire però a concludere la trattativa.

Il calciatore in questione è Benoit Badiashile, centrale francese del Chelsea che in questa stagione non ha giocato molte partite di Premier: “Il Milan aveva trovato un accordo con il difensore del Chelsea, ma lui poi ha iniziato a giocare e i Blues non lo hanno più ceduto” – ha svelato Di Marzio, facendo intendere che ad inizio gennaio i dirigenti del Milan avevano individuato in questo calciatore il rinforzo perfetto.

Badiashile, cresciuto nel Monaco, è passato un anno fa al Chelsea per 35 milioni circa. In questa sessione invernale sarebbe potuto partire in prestito e il Milan aveva anche il via libera dello stopper francese. Ma evidentemente gli infortuni di Fofana e James e lo spostamento di Disasi a terzino hanno riportato Badiashile al centro del progetto tecnico di mister Pochettino.

Stesso discorso tra l’altro per un altro difensore di Premier League, il francese Clement Lenglet. Di Marzio aveva già ammesso che il centrale ex Barça avrebbe accettato di buon grado il trasferimento al Milan, ma improvvisamente si è ritrovato titolare nell’Aston Villa e ha deciso di restare in Inghilterra.