Infortunio Tomori, rientro più vicino? L’indizio social fa ben sperare (FOTO)

Arriva un indizio social di Fikayo Tomori tra le sue stories di Instagram. Il difensore del Milan è ai box dopo la lesione muscolare.

Il Milan non ha voluto accelerare per l’acquisto di altri difensori centrali nel mercato di gennaio. C’è chi ha preso male questa decisione, pensando ad incertezze e scarse abilità in fatto di nuovi innesti. Ma il club rossonero potrebbe aver deciso di non operare per l’imminente rientro di alcuni degli infortunati di lusso.

Una possibilità confermata da Fikayo Tomori in persona. Il leader della difesa del Milan è fuori da fine dicembre per una lesione al bicipite femorale, subita durante il match contro la Salernitana. Un infortunio serio, dal quale però l’inglese sembra poter recuperare prima del tempo.

Un indizio social è spuntato poco fa, tra le Instagram Stories del calciatore inglese. Tomori ha mostrato la foto dei suoi scarpini ed un grafico in cui indica gli evidenti miglioramenti fisici. Il suggerimento di un rientro sempre più vicino, che fa felici i tanti tifosi milanisti che lo attendono con ansia.

Solitamente un infortunio muscolare come quello subito da Tomori (identico a quello di Malick Thiaw) prevede almeno un paio di mesi di stop. Ma la forza atletica e la struttura fisica prestante dell’ex Chelsea potrebbero aiutarlo ad anticipare i tempi. Non da escludere che Fik possa tornare a disposizione già per metà febbraio.