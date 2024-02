Leao al Psg? Dietrofront dalla Spagna: gli aggiornamenti

La big europea sembra aver distolto l’attenzione da Rafael Leao. I suoi fari sono puntati in Premier League. Pericolo scampato per il Milan?

Il Milan ha concluso il suo mercato invernale ed è pronto a pensare già a quello estivo con maggiore spirito e convinzione. Alla fine, questa sessione di compravendite ha portato più cessioni che acquisti al Diavolo. Sono arrivati Matteo Gabbia (tornato) e Filippo Terracciano. Mentre sono state diverse le uscite tra Rade Krunic, Luka Romero, Devis Vazquez, Marco Pellegrino e Chaka Traoré.

Prestiti per la maggioranza, che serviranno ai suddetti ad accumulare spazio ed esperienza. Come detto, grande attenzione sarà adesso riservata ai rinnovi di contratto e chiaramente al prossimo mercato. Giorgio Furlani ha cominciato a muoversi già in tal senso. Si pensa al prolungamento possibile di Olivier Giroud come anche al prossimo attaccante di livello da inserire in rosa in estate. Lo sappiamo, al Milan serve come il pane un nuovo titolare per il reparto offensivo.

È già pronosticato un colpaccio dai costi elevati, con Zirkzee, David e Sesko osservati speciali del momento. Ma il Milan, come la scorsa estate, sacrificherà qualcuno sul mercato per regalarsi grandi colpi in entrata? Negli ultimi giorni soprattutto il nome di Rafal Leao è stato dato come possibile uscita dal Milan. Sì perché la big europea l’avrebbe messo nel mirino intenzionata a pagare una cifra superiore ai 100 milioni per aggiudicarselo.

Tutto si è capovolto nelle ultime ore.

Milan, pericolo scampato? Cambiano obiettivo

Sì, il Paris Saint Germain è stato dato in forte pressing su Rafael Leao per l’estate. I francesi sembrano già alla disperata caccia del sostituo di Kylian Mbappé, il loro assoluto campione con contratto in scadenza a giugno e sempre più diretto verso Madrid. Le recenti indiscrezioni hanno parlato di un PSG totalmente proiettato su Leao, con lo stesso giocatore a conoscenza dell’interesse della big di Ligue 1.

Ma, un’accreditata fonte spagnola, SPORT, ha riferito di recente che il vero obiettivo del Paris Saint Germain per il post-Mbappé è un altro e non Leao. Si tratta di Marcus Rashford del Manchester United, individuato dai parigini come il perfetto rimpiazzo dell’alieno francese. Il PSG, racconta la fonte, ci aveva provato per Rashford già la scorsa estate, quando però il talento inglese ha preferito rinnovare il suo contratto coi Red Devils.

Ma adesso è risaputo che Rashford sta passando un periodo difficile a Manchester, dopo la sbronza devastante che ha rimediato prima di una gara di FA Cup. È stato anche multato dallo United. Insomma, potrebbe adesso prendere concretamente in considerazione l’addio alla Premier League per accettare il lautissimo ingaggio del PSG. Per il Milan e i suoi tifosi questa potrebbe essere un’ottima notizia.