Lista UEFA Milan, chi entra e chi esce: tutti i probabili cambiamenti

Tutti i cambiamenti di Stefano Pioli dopo la fine della sessione di mercato invernale per quanto riguarda la lista Uefa da presentare.

La fine di gennaio e della sessione di calciomercato invernale coincide sempre con un’altra scadenza. Ovvero la presentazione della lista UEFA per quanto riguarda le squadre che partecipano ancora alle competizioni europee nella seconda fase di stagione.

Il Milan è tra queste, visto che ha abbandonato la Champions League dopo la fase a gironi, ma è retrocessa in Europa League. In questo mese la squadra di Stefano Pioli debutterà nella seconda competizione continentale, sfidando ai playoff i francesi del Rennes.

Nelle prossime ore lo stesso Pioli dovrà aggiornare dunque la lista da presentare alla UEFA, composta dai nomi dei calciatori che saranno a sua disposizione in vista della seconda parte di stagione e immediatamente per i suddetti playoff. Possibili diversi cambiamenti, come evidenziato oggi da Tuttosport, nonostante il mercato di riparazione del Milan non sia stato così ricco di novità.

Milan, i cambi di Pioli nella lista per l’Europa League

La sessione invernale 2024 ha portato al Milan due volti nuovi (o quasi). Ovvero il ritorno di Matteo Gabbia, dopo il periodo di prestito semestrale con il Villarreal, e l’acquisto del jolly difensivo Filippo Terracciano, esterno di prospettiva del Verona.

Secondo le ultime indicazioni che arrivano da Milanello, entrambi i calciatori dovrebbero essere inseriti nella nuova lista UEFA che andrà varata e consegnata a breve. Gabbia farà parte della lista degli elementi cresciuti calcisticamente nella rosa del Milan, così come capitan Calabria ed altri giovani utilizzabili dalla Primavera.

Per questo riguarda Terracciano, c’è uno slot disponibile da coprire per i calciatori cresciuti nei vivai all’interno dei confini italiani, assieme a Florenzi, Sportiello e Mirante. Dalla lista potrebbe uscire invece Mattia Caldara, difensore centrale che non ha disputato neanche un minuto e che è attualmente ai box per un intervento alla caviglia.

Un’altra sicura new enty in lista UEFA sarà Ismael Bennacer, che nella fase a gironi di Champions era rimasto fuori per via della lunga indisponibilità, conseguente all’operazione al ginocchio della scorsa primavera. Il numero 4 del Milan prenderà il posto con ogni probabilità di Rade Krunic, l’unico calciatore precedentemente in lista che ha lasciato Milanello nella sessione di gennaio, trasferitosi al Fenerbahce. Gli altri calciatori ceduti in prestito (Romero, Pellegrino e Traoré) non facevano parte della lista A.

La probabile nuova lista UEFA del Milan per l’Europa League:

Portieri: Mike Maignan, Marco Sportiello, Antonio Mirante. Difensori: Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano.

Centrocampisti: Tijjani Reijnders, Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Yacine Adli, Tommaso Pobega.