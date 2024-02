Milan, tentativo fallito per l’attaccante: il retroscena dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra indiscrezione a sorpresa su un tentativo del club rossonero per un giocatore che non sembrava più essere un obiettivo.

Quando Luka Jovic ha iniziato a segnare, man mano sono scomparsi i rumors sulla possibilità di fare un investimento in attacco nella sessione invernale del calciomercato. Verrà fatto l’estate prossima, quando sarà chiaro anche il futuro di Olivier Giroud, che come il serbo va in scadenza e ha richieste dalla MLS.

Il Milan aveva fatto un tentativo per Serhou Guirassy, che in questa stagione sta brillando con lo Stoccarda, ma l’operazione non è stata possibile. Non tanto per il prezzo, dato che c’era una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro, ma per la volontà dell’attaccante di non cambiare squadra a metà stagione. Solo con un’offerta contrattuale ricca sarebbe stato possibile fargli cambiare idea. Ma nessuno l’ha formulata, non solo i rossoneri.

Milan, tentativo per un attaccante della Premier

Nella lista di Geoffrey Moncada ci sono diversi nomi e uno dei centravanti che da anni vorrebbe portare a Milanello è Armando Broja. Già quando c’era la coppia Maldini-Massara aveva suggerito il suo nome per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Adesso che è a capo dell’area tecnica ha fatto un tentativo in prima persona.

Secondo quanto rivelato da The Athletic, nella giornata di giovedì il Milan ha chiesto informazioni ma “a causa di vincoli finanziari – si legge nell’articolo online – non ha potuto procedere“. Un retroscena interessante, visto che sembrava non esserci interesse nel portare alla corte di Stefano Pioli un nuovo attaccante. Com’è noto, l’allenatore aveva richiesto un altro difensore centrale e un centrocampista, le vere esigenze della squadra anche sul piano numerico.

Niente da fare per il Milan, ma Broja cambia comunque maglia in questa finestra invernale del calciomercato. Infatti, il Chelsea ha raggiunto l’accordo con il Fulham per un trasferimento in prestito oneroso da circa 4 milioni di sterline. La punta albanese rimane in Premier League e a Londra, con la possibilità di avere molto più spazio di quello che ha avuto finora con Mauricio Pochettino.

L’allenatore argentino lo aveva trattenuto l’estate scorsa, ma adesso ha fato il via libera alla cessione. Il Fulham può essere la soluzione giusta per vederlo giocare con maggiore continuità e capire se possa davvero diventare un goleador. Al Chelsea ha dimostrato poco, anche a causa di un grave infortunio che gli ha fatto saltare tanti mesi.