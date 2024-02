@ML – Milan, Mirante salta il Frosinone. Le ultime su Kalulu, Tomori e Thiaw

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità da Milanello in vista del Frosinone e dei prossimi impegni. Domani Mirante assente a sorpresa.

Manca poco più di un giorno al ritorno del Milan in campo. I rossoneri sono attesi dal Frosinone al Benito Stirpe per la 23esima giornata di Serie A. Una gara che il Diavolo non potrà sottovalutare, come ben sottolineato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di oggi, vigilia della partita. Il Milan ha molto da riscattare dopo il deludente pareggio contro il Bologna a San Siro nell’ultima di campionato, e i ciociari di Di Francesco giocano un buon calcio.

Dunque attenzione e motivazioni al massimo a Milanello in questi giorni. Stefano Pioli non ha ottenuto il rinforzo in difesa dal mercato e ha dunque continuato a lavorare affidandosi a Matteo Gabbia, Simon Kjaer e il giovane Jan-Carlo Simic. La linea dettata dal mercato di gennaio è chiara: si aspetteranno i recuperi dei titolari Thiaw, Kalulu e Tomori. Ma come stanno?

Come appreso da MilanLive.it dall’allenamento di oggi, tutti e tre i difensori hanno svolto un lavoro personalizzato, incluso Fikayo. Ma il primo a rientrare dall’infortunio, per tempi di recupero, sarà Malick Thiaw. Quanto alla gara di domani, apprendiamo di un’assenza a sorpresa. Non ci sarà infatti il terzo portiere Antonio Mirante. L’ex Roma non è a disposizione a causa di un piccolo intervento dermatologico.