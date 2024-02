Ultim’ora Ibrahimovic: “Siamo contenti di Pioli”

Coinvolto nei rumors che danno Conte come possibile prossimo allenatore rossonero, Ibrahimovic ha fatto trapelare la sua posizione.

Molti danno Stefano Pioli per sicuro partente a fine stagione, ma finora il Milan ha sempre manifestato fiducia nei confronti e non sembra aver preso una decisione definitiva. Tuttavia, negli ultimi giorni sono emerse diverse indiscrezioni sul possibile arrivo di Antonio Conte.

Conte che, stando alle fonti, sarebbe in contatto diretto con Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese tramite La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere la sua posizione: “Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui“. Lo svedese è infastidito dalle notizie che lo vedono coinvolto nella vicenda Conte.

Ibrahimovic-Conte, smentiti i contatti: cosa succederà?

Chi è vicino a Ibra fa sapere che il suo ultimo contatto con l’allenatore pugliese risalirebbe al 2016, pertanto non ci sarebbe alcuna discussione in corso per portarlo a Milanello. Gli scenari di cui si parla e scrive da giorni vengono bollati come “pettegolezzi”. E dal Milan ci tengono a sottolineare che Zlatan non ha poteri decisionali e non ha incarichi nell’organigramma del club, pur essendo un consulente che ha un ampio raggio di azione e che viene ascoltato sia da Gerry Cardinale sia dal management rossonero.

La stagione è in corso e ci sono importanti obiettivi in ballo, quindi è giusto difendere l’attuale allenatore. Indipendentemente da quello che succederà a giugno, adesso è importante essere compatti e lavorare tutti nella stessa direzione. Sicuramente all’interno della dirigenza ci sono delle riflessioni sulla guida tecnica ed è normale che sia così, ogni allenatore è sotto esame, soprattutto quanto i risultati non sono del tutto convincenti.

Il Milan sembra già fuori dalla lotta Scudetto ed è già uscito dalla Champions League. Fondamentale è consolidare il terzo posto nella classifica della Serie A e cercare di arrivare più avanti possibile in Europa League. Non bisogna fallire il playoff europeo contro il Rennes, altrimenti la posizione di Pioli si complicherebbe per il futuro. Le sue chance di essere confermato sarebbero ridottissime.