Dove vedere Frosinone Milan in diretta tv e streaming

Milan atteso dal Frosinone allo Stirpe nella 23.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni per vedere la partita in programma sabato 3 febbraio alle 18

Reduce da sette risultati positivi in Serie A, il Milan affronta il Frosinone nella quarta giornata del girone di ritorno nella quale spicca lo scontro diretto tra Inter e Juventus a San Siro.

In palio tre punti importanti allo Stirpe. Con una vittoria, il Milan può accorciare le distanze dal duo di testa. Il Frosinone, invece, dopo il pari di Verona, deve invertire la rotta per restare a distanza da una zona retrocessione assai più movimentata che in passato nel campionato in corso.

Sarà la terza volta in assoluto in Serie A per il Milan a Frosinone. Nelle precedenti due partite, vittorie per 2-4 nel dicembre 2015 e pareggio 0-0 nella sfida disputata a Santo Stefano nel 2018.

Pioli si affiderà all’ormai solita formazione titolare schierata già nelle precedenti partite di Serie A. L’unico dubbio, a centrocampo, tra Adli e Musah. Per il resto tutti confermati, con Kjaer e Gabbia coppia centrale, Loftus Cheek e Reijnders in mediana e tridente con Leao, Pulisic e Giroud. Bennacer, rientrato dalla Coppa d’Africa, comincerà dalla panchina. Nel Frosinone, Di Francesco recupera Monterisi e Lirola e, in attacco, si affida a Soulé e Kaio Jorge. Seck dovrebbe spuntarla su Reiner.

Frosinone – Milan, dove vederla in streaming e diretta tv

Frosinone-Milan di sabato 3 febbraio alle 18 è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà trasmessa in streaming sull’applicazione di Dazn disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Oltreché in streaming, Frosinone-Milan sarà visibile anche in diretta tv su Zona Dazn (per chi ha attivato l’opzione aggiuntiva) sul canale 214 del decoder Sky o di Tivusat. Gli highlights di Frosinone-Milan saranno disponibili, al termine del match, su Sky Sport 24 e su Sky Calcio l’Originale prima della diretta dell’ultima partita di oggi tra Bologna e Sassuolo.

Già definita la programmazione televisiva delle prossime partite del Milan in Serie A. Domenica 11 Febbraio, i rossoneri affronteranno il Napoli a San Siro alle 20.45 in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Altro posticipo domenicale, il 18 febbraio, a Monza anch’esso esclusiva di Dazn e Zona Dazn.

Ricordiamo che chi è abbonato a Dazn può vedere anche le partite del Milan in Europa League. Il 15 febbraio, Leao e compagni ospiteranno il Rennes nell’andata dei sedicesimi di finale. Europa League che è trasmessa anche da Sky Sport con la possibilità di una partita in chiaro su Tv8 il giovedì alle 21.