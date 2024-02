Frosinone-Milan 2-3, pagelle e tabellino: Giroud maestro, Leao predica nel deserto. Jovic, sempre lui

Le pagelle di Frosinone-Milan, l’anticipo di questa 21esima giornata di Serie A. I rossoneri vincono 3-2 con l’ennesima rimonta come a Udine

Un Milan sempre in difficoltà ma che riesce ancora una volta a portare la vittoria a casa. Come a Udine, partita fotocopia con il Frosinone oggi: vantaggio di Giroud, rimonta dell’avversario e contro-rimonta. E decide Jovic, ancora una volta decisivo nei minuti finali ed entrando in corsa. Prestazione pessima dei rossoneri che non meritavano la vittoria ma l’abisso di qualità fra le due squadre ha fatto inevitabilmente la differenza.

Il Milan indirizza bene la partita con il gol del vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio: palla recuperata a centrocampo da Reijnders e transizione, Leao trova Giroud che di testa mette in porta il pallone e anche Turati. I rossoneri però faticano a consolidare il vantaggio e il controllo della gara e permette al Frosinone di non uscire mai dal match. I Ciociari costruiscono dal basso con coraggio e attaccano con tanti uomini. Da un’azione dalla destra nasce l’episodio che porta al rigore per la squadra di Di Francesco per fallo di mano di Leao: Soulé realizza. Il Frosinone continua ad essere padrone del campo con il Milan che si rende pericoloso sempre e solo con giocate del numero dieci a sinistra.

Nel secondo tempo, come prevedibile, il Frosinone trova il gol del vantaggio con Mazzitelli. Errore clamoroso di Maignan, imperdonabile. Pioli intanto ha già fatto entrare Okafor e inserisce anche Jovic al posto di Pulisic per un Milan a trazione anteriore. Da un cross da sinistra arriva il gol di Gabbia, il primo in Serie A, su assist di Giroud, autore di un’altra prestazione di altissimo livello. Dopo qualche minuto arriva anche la rete dell’ex Fiorentina, che sfrutta un rimpallo fortunato su Romagnoli per battere l’interista Turati. I rossoneri conquistano così tre punti che consolidano il terzo posto. Il Frosinone non meritava la sconfitta ma il Milan è troppo più forte.

Le pagelle di Frosinone-Milan

MAIGNAN 4,5

CALABRIA 5 (Dall’85’ FLORENZI SV)

KJAER 6

GABBIA 6,5

THEO HERNANDEZ 5,5

REIJNDERS 5 (Dal 61′ BENNACER 6,5)

ADLI 5,5

PULISIC 5 (Dall’79’ JOVIC 7)

LOFTUS-CHEEK 5 (Dal 61′ OKAFOR 6)

LEAO 7

GIROUD 7,5 (Dall’85’ MUSAH SV)

Frosinone-Milan, il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disp.: Cerofolini, Frattali; Lirola, Monterisi, Valeri; Bourabia, Garritano, Reinier; Cheddira, Ibrahimovic, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (dal 61′ Bennacer); Pulisic (dall’79’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 61′ Okafor), Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Simic, Terracciano; Bennacer, Musah; Jovic, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 12′ Giroud, 29′ rig. Soulé, 65′ Mazzitelli, 72′ Gabbia, 81′ Jovic