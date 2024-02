Frosinone-Milan: Pioli non cambia, riecco Bennacer

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma alle ore 18.00

E’ tutto pronto per Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a rialzarsi dopo il pareggio contro il Bologna, dovrà farlo contro una formazione che cerca punti per la salvezza.

Per l’occasioni i rossoneri sono pronti a giocare con la stessa formazione ammirata nelle ultime sfide. C’è il recupero di Ismaël Bennacer, che però si accomoderà in panchina, lasciando spazio ancora a Yacine Adli, che si appresta a vincere il ballottaggio di Yunus Musah. Non si tocca Tiijani Reijnders, che guiderà la mediana, con Ruben Loftus-Cheek in posizione più avanzata.

Confermato anche l’attacco, con Rafa Leao, a caccia del gol perduto in Serie A, sulla sinistra e Christian Pulisic sulla destra. La novità più importante potrebbe essere legata proprio all’americano che si candida a diventare il nuovo rigorista, anche se il portoghese ha dato la sua disponibilità a calciarli. La punta di riferimento sarà ovviamente Olivier Giroud, con Noah Okafor e Luka Jovic pronti a subentrare.

In attesa dei recuperi, non si tocca la linea a quattro di difesa, pronta a scendere in campo schierata con Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez. In porta chiaramente Mike Maignan.

Frosinone-Milan, le scelte di Di Francesco

Per quanto riguarda il Frosinone, Eusebio Di Francesco è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Le chiavi dell’attacco saranno così consegnate a Soulé.

Il talento di proprietà della Juventus, che ha avuto diverse richieste di mercato durante il mese di gennaio, soprattutto dall’Arabia Saudita, è l’uomo simbolo dei ciociari e sarà affiancato in avanti da un altro ex bianconero, Kaio Jorge, e Harroui. In mediana spazio a Barrenechea, con Mazzitelli e Gelli ai suoi lati.

Conferma da terzino per l’ex Milan, Brescianini, che completerà il reparto difensivo con Romagnoli, Okoli e Monterisi. In porta ecco Turati, l’estremo difensore tifoso, che non ha nascosto di essere un sostenitore dell’Inter. Vivrà la partita come un vero e proprio derby.

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.