Frosinone-Milan, Pioli: “Partita vinta col carattere. Futuro? Testa al presente, ma qui sto bene”

Le prime parole di Stefano Pioli dopo il successo del Milan sul campo del Frosinone per 3-2. Il tecnico rossonero ha commentato così.

Altra vittoria in rimonta per il Milan in trasferta, che vince a Frosinone per 3-2. Proprio come in casa dell’Udinese, la squadra di Stefano Pioli ottiene 3 punti nel finale, dando dimostrazione di forza mentale e carattere.

Pioli è stato interpellato da DAZN al termine dell’incontro, commentando così il match dello Stirpe: “Jovic è un giocatore decisivo, sfrutta il minutaggio per aiutare la squadra. Lo stimolo tutti i giorni, conosco le sue qualità. Ma è stato merito di tutti, abbiamo cominciato così così e poi siamo andati sotto. Abbiamo avuto una svolta caratteriale, vincendo una partita complicata come ci aspettavamo”.

Sulla calma della squadra: “Non sempre, ma ci crediamo. Sappiamo di dover fare meglio, ci crediamo sempre, anche con il Bologna. Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juventus. Dobbiamo insistere e migliorare i difetti”.

Giroud ancora fondamentale: “Si, sono d’accordo. Le qualità tecniche, morali ci dà tanto. Stasera abbiamo sfruttato l’uno contro uno con Leao e Pulisic. Bisogna riempire di più la porta e nel secondo tempo con i due attaccanti ci siamo riusciti”.

L’attenzione difensiva: “Più salirà il livello, è lo farà presto contro il Napoli e poi la doppia sfida con il Rennes, più dobbiamo migliorare. Sul secondo gol che abbiamo subito ci siamo fino a un certo punto, ma non copriamo bene gli inserimenti. Non possiamo dire che stiamo lavorando male in fase difensiva, ma dobbiamo migliorare senza possesso. Il Rennes ci darà filo da torcere, hanno giocatori veloci. Ora però pensiamo al Napoli”.

Prima assenza di Reijnders: “Prima o poi doveva saltarne una. Rifiaterà con il Napoli e sarà fresco per l’Europa. Abbiamo Bennacer in buone condizioni, Musah può giocare bene lì. Abbiamo le alternative per coprire la sua assenza”.

Il desiderio futuro di Pioli: “Le mie sensazioni non interessano a nessuno, l’importante è che io e il club siamo concentrati sul presente. Il presente ti prepara per il futuro. Faccio parte da troppo tempo di questo mondo per infastidirmi delle voci. Il Milan deciderà a fine stagione, io qui sto benissimo con i miei giocatori, mi sono subito sentito bene. Ho cercato sempre di dare qualcosa di mio, abbiamo ancora possibilità di far bene. Poi in futuro si vedrà”.

Domani pareggio tra Inter e Juve? “Visto che abbiamo vinto noi spero di sì. Sarà una grande partita, due squadre forti che giocano un calcio simile. Sarà equilibrata come quella dell’andata”.