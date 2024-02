Highlights Frosinone Milan, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Frosinone-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 3 Febbraio allo stadio Stirpe

Tutto confermato nell’undici iniziale del Milan opposto al Frosinone. Adli preferito ancora a Musah in mediana con Bennacer che, come previsto, comincia dalla panchina.

Si gioca a gran ritmo in avvio. Alla prima occasione, il Milan sblocca il punteggio al 17′. Assist di Leao e pregevole colpo di testa di Giroud che svetta su Romagnoli e non lascia scampo a Turati da distanza ravvicinata sul primo palo. In svantaggio, il Frosinone prova subito a reagire e impensierisce Maignan con una conclusione dalla distanza di Harroui deviata in angolo dal portiere rossonero.

Al 23′, i ciociari trovano il pareggio. Su un cross di Gelli, Leao colpisce la palla con il braccio largo sulla linea dell’area di rigore. Pairetto fischia il penalty e Soulé lo trasforma. Sull’1-1, il Milan torna in controllo della partita. Al 29′, Pulisic conclude troppo centralmente su Turati. Al 34′, su un cross di Giroud sia Pulisic che Leao mancano la deviazione dall’area piccola.

Nel finale, altra sgroppata di Leao, cross deviato da Okoli e Turati respinge in tuffo, impedendo a Pulisic di insaccare a porta vuota. Pari alla fine del primo tempo che, per le occasioni create, va un pò stretto a un Milan che comunque non ha dato l’impressione di dominare l’avversario.

Frosinone – Milan, il secondo tempo

A inizio secondo tempo, il ritmo si abbassa e il Frosinone ne approfitta. Il Milan non si rende mai pericoloso in avvio di ripresa e capitola alla prima occasione per gli avversari. Al 64′, Mazzitelli imbeccato in area conclude da posizione defilata e approfitta dell’evidente errore di Maignan per portare in vantaggio il Frosinone.

Il gol del 2-1 scuote il Milan che ha una reazione rabbiosa. Leao a sinistra semina costantemente il panico. Il forcing rossonero viene premiato al 72′ quando sull’ennesima spizzata di testa di Giroud, Gabbia ribatte in rete dall’area piccola a porta vuota.

Il Milan continua a premere e Pioli decide di mandare in campo Jovic per tentare l’assalto decisivo. Entrato al posto di Pulisic all’80’, l’attaccante serbo impiega un minuto per segnare il gol del 2-3. Su un pallone vagante in area, Jovic conclude di prima intenzione e non lascia a scampo a Turati. Quinto gol in campionato per Luka che bissa quello dell’andata segnato al Frosinone, il suo primo in rossonero.

Il 2-3 abbatte definitivamente il Frosinone. Nel quarto d’ora finale (recupero compreso), non succede nulla. Il Milan controlla agevolmente senza ulteriori sofferenza e guadagna tre punti preziosissimi che blindano ulteriormente la zona Champions in attesa del big match tra Inter e Juventus.