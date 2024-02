“Il Milan ha offerto 40 milioni”: la rivelazione sul colpaccio estivo

Arriva un’incredibile rivelazione sul colpo che il Milan vuole fare la prossima estate, un acquisto a cifre davvero superlative.

Filtra un pizzico di delusione in casa Milan, soprattutto fra i tifosi, per l’epilogo del mercato di riparazione invernale. I rossoneri si aspettavano forse qualche rinforzo in più in difesa, visti i tanti profili seguiti, segnalati e contattati. Ma alla fine mister Pioli si dovrà accontentare di Gabbia e Terracciano come di unici rinforzi a disposizione.

L’intenzione del Milan e della sua proprietà è quella di non sperperare denaro ed energie sul mercato di gennaio, concentrando invece gli sforzi ponderati per l’estate prossima. Quando le priorità saranno certamente diverse, visto che tutto fa presagire un investimento importante in attacco.

Infatti a fine stagione i rossoneri avranno sicuramente una difesa più completa e sistemata, con i rientri dagli infortuni dei vari Tomori, Thiaw e Kalulu, mentre il reparto offensivo meriterà considerazioni e ragionamenti. Giroud e Jovic sono in scadenza e la ricerca di una prima punta di prospettiva diventerà il primo obiettivo per Giorgio Furlani ed i suoi collaboratori.

Il Milan punta forte sul centravanti: c’è la concorrenza dell’Arsenal

Proprio in tal senso, va segnalata l’indiscrezione in arrivo da Christian Falk, redattore della Bild che si occupa di calciomercato internazionale. Il giornalista tedesco è sicuro che il Milan abbia messo le mani su un giovane attaccante che viene considerato da tutti un prospetto dal futuro assicurato.

Benjamin Sesko sarebbe sempre più nel mirino rossonero. Addirittura Falk scrive che il Milan avrebbe già pronta l’offerta da 40 milioni di euro per avere il cartellino del centravanti sloveno, in forza al Lipsia in questa stagione. Una mossa onerosa e strategica, atta ad anticipare la concorrenza. In particolare quella dell’Arsenal che apprezza allo stesso modo le capacità di Sesko.

Un investimento top per l’attaccante classe 2003 che rappresenta l’innesto ideale per il progetto Milan: giovane, talentuoso, già esperto però nel calcio che conta. Il problema è che il Lipsia continua a chiedere il pagamento della clausola rescissoria per lasciar libero Sesko, che è pari a 50 milioni di euro.

A prescindere dalle indiscrezioni sulle cifre del trasferimento, le notizie che arrivano dalla Germania appaiono come conferme sul primo obiettivo del Milan in vista della prossima stagione. Sesko sale in cima alla lista dei desideri della compagine rossonera, che è decisa a spendere cifre imponenti per regalarsi un vice-Giroud di alto livello. In attesa di capire il destino del francese e di Jovic.