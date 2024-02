Le formazioni ufficiali di Frosinone-Milan: ancora Adli in regia

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Milan, match valido per la 23esima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18.00.

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Frosinone-Milan. I rossoneri sono attesi dalla formazione di Eusebio Di Francesco al Benito Stirpe. Una gara che il Diavolo sa di non poter sbagliare. C’è da riscattare il deludente pareggio contro il Bologna a San Siro, ma i 3 punti sarebbero utilissimi anche in vista dell’assoluto scontro diretto di domani sera tra Juventus e Inter.

Non un’impresa semplice. Il match può sembrare semplice sulla carta, ma, come sottolineato da Stefano Pioli in conferenza stampa, i ciociari sanno giocare un buon calcio e vantano delle caratteristiche offensive davvero notevoli. In più, in trasferta la formazione di Eusebio Di Francesco acquisisce forza ed energie maggiori. Servirà dunque massima attenzione da parte dei rossoneri.

Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco hanno avuto una settimana per preparare al meglio la gara. Da sottolineare che i ciociari hanno fatto un buon mercato a gennaio, rinforzando di molto la rosa. L’allenatore gialloblu avrà dunque modo di sfoggiare gli innesti, magari a gara in corso. Quanto al Milan, la buona notizia fa riferimento al recupero di Ismael Bennacer. L’algerino ha recuperato dal piccolo infortunio rimediato in Nazionale, ed è tornato a lavorare in gruppo.

È dunque a disposizione del suo Milan, ma dalla panchina. Scopriamo dunque quali sono le scelte ufficiali di Pioli e Di Francesco. Le formazioni della gara sono appena state diramate.

Frosinone-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disp.: Cerofolini, Frattali; Lirola, Monterisi, Valeri; Bourabia, Garritano, Reinier; Cheddira, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Bennacer, Musah; Jović, Okafor. All.: Pioli.