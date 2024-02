Milan, è ufficiale: firma il primo contratto da professionista

In casa Milan notizia ufficiale dopo la chiusura del mercato: arriva la firma sul primo contratto da professionista

Il Milan è da sempre attento al suo settore giovanile. Soprattutto negli ultimi anni il lavoro svolto a Milanello sta portando i suoi frutti. Non è un caso che nell’emergenza difensiva più totale Pioli abbia attinto a piene mani dalla formazione guidata da Abate.

I vari Jimenez e Simic tanto per citare due nomi che hanno già esordito in Serie A, ma anche lo stesso Bartesaghi, senza dimenticare il giovanissimo attaccante Francesco Camarda, classe 2008, il più giovane debuttante assoluto in Serie A. Talenti che potranno ritornare utili in futuro, da utilizzare in prima squadra oppure da cedere per creare plusvalenze in grado di dare ossigeno al bilancio rossonero.

Se l’attenzione è massima per quanto riguarda tutto il settore giovanile, un occhio di riguardo sembra esserci per un settore in particolare, quello dei portieri. Sembra proprio che a Milanello vi sia una vera e propria fucina di talenti per quanto riguarda il settore degli estremi difensori, quasi a voler confermare la tradizionale scuola italiana famosa per decenni in tutto il mondo.

Milan, firma il portiere: contratto fino al 2008

Al momento a guardia della porta rossonera c’è Mike Maignan, portiere francese acquistato dal Lille. Di certo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, impattante e decisivo per le sorti della squadra. Fu protagonista assoluto nell’anno dello scudetto ed i suoi continui infortuni nella passata stagione sono stati forse fondamentali e letali ai rossoneri per imporsi nuovamente in Serie A.

✍️ Alessandro Longoni, classe 2008, portiere dell'U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 30 giugno 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/09ce6mKTjf — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) February 2, 2024

Prima di Maignan, però, c’era Gigio Donnarumma, lui sì cresciuto nel settore giovanile rossonero. In Serie A ad appena 16 anni su intuizione del compianto Sinisa Mihajlovic, fino al passaggio al Paris Saint Germain tre stagioni fa ha difeso la porta del Milan sfoderando prestaioni superlative.

Sulle orme di Gigio, sono poi cresciuti Plizzari e Desplanches – rispettivamente al Pescara ed al Palermo – fino al classe 2004 Lapo Nava, altro talento dal futuro assicurato. Sulla scia di questi talenti, è pronto a sbocciare Alessandro Longoni, classe 2008.

Il 16enne difende i pali della formazione Under 17 del Milan ed ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero fino al 30 giugno 2026. Un annuncio ufficiale come si apprende dai canali social del club che evidenzia ulteriormente il gran lavoro della società di via Aldo Rossi sul settore giovanile. E chissà se presto lo vedremo compiere il salto in Primavera e, successivamente, in prima squadra.