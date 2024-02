Milan nei guai: Reijnders salterà il Napoli

Ammonizione pesante per Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan non sarà della partita la prossima settimana contro il Napoli.

Il Milan domenica prossima non avrà uno dei suoi perni del centrocampo. Infatti Tijjani Reijnders non sarà disponibile per il big match della 24.a giornata, a San Siro contro il Napoli.

Reijnders sarà squalificato automaticamente dal Giudice Sportivo; il numero 14 rossonero, già diffidato, si è beccato una pesante ammonizione nel secondo tempo di Frosinone-Milan di questo pomeriggio. Il calciatore ex AZ ha falciato il rivale Seck, che lo aveva saltato in velocità, beccandosi un giallo inevitabile dall’arbitro Pairetto.

Per questo Reijnders salterà la sfida al Napoli di domenica 11 febbraio, posticipo delle ore 20:45. L’olandese è stato finora sempre schierato da titolare in campionato da mister Pioli, dunque in 23 occasioni consecutive. Quella di domenica prossima sarà la sua prima assenza forzata da quando gioca in Serie A.