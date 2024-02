Milan, Pioli cambia: ecco chi potrebbe essere il nuovo rigorista

Dopo gli errori di Giroud e Theo, potrebbe esserci un’altra soluzione dagli 11 metri: vedremo se davvero cambierà qualcosa nelle gerarchie.

Nell’ultima partita di campionato contro il Bologna sono stati ben due i rigori sbagliati dal Milan. Era la prima volta nelle ultime venti stagioni che succedeva ai rossoneri. E in Serie A non capitava dal maggio 2016, quando fu il Carpi contro la Lazio a commettere un doppio errore.

Per la squadra di Stefano Pioli si sono presentati sul dischetto due giocatori che non erano certo famosi per gli sbagli. Sia Olivier Giroud sia Theo Hernandez hanno fatto bene dagli 11 metri nella loro carriera. L’ex Chelsea ha realizzato 33 penalty e ne ha sbagliati 4, 2 in questa stagione contro Borussia Dortmund e Bologna. Il connazionale non ne aveva tirati tanti, 5, con 4 gol e 1 solo errore: ora sono 2. Insomma, era difficile immaginare che sarebbe successo ciò che abbiamo visto a San Siro sabato scorso.

Milan, chi tirerà il prossimo penalty?

Interpellato sull’argomento nella conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Milan, Pioli ha così risposto sulla gerarchia per i calci di rigore: “L’ho decisa e domani la comunicherò alla squadra“. Sarà interessante vedere se cambierà qualcosa.

Stando a quanto spiegato da Sky Sport, il primo rigorista rossonero potrebbe diventare Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano è stato infallibile nel corso della sua carriera, segnando 9 penalty su 9. 8 li ha calciati con la nazionale degli Stati Uniti, l’ultimo il 18 ottobre 2023 contro il Ghana, mentre l’altro lo aveva realizzato con il Borussia Dortmund Under 17 il 12 aprile 2015. Vedremo se sarà lui a presentarsi sul dischetto se al Milan capiterà di nuovo un’occasione dagli 11 metri.

Rafael Leao si era proposto a Pioli già quando era uscito dal campo contro il Bologna, però la sua candidatura non sembra convincere l’allenatore. In carriera ne ha calciati 2, entrambi segnati, ma tanti anni fa: nel 2015 e nel 2017, rispettivamente con il Portogallo Under 17 e il Portogallo Under 19.