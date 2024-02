Stefano Pioli ha parlato prima di Frosinone-Milan, gara valida per la 23.a giornata del campionato di Serie A.

In attesa del calcio d’inizio di Frosinone-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN, anticipando i temi dell’incontro e non soltanto.

Queste le sue parole: “Vivo il momento con grande concentrazione, senza pensare alle voci. Ogni allenatore deve trovare la motivazione e donarla ai propri giocatori, così da preparare la partite nel miglior modo possibile, anche a livello tattico. Non penso al resto al momento”.

Sulle parole di Ibrahimovic in sua difesa: “Tra me e Zlatan c’è grande rispetto, così come con il club. Quando sarà il momento opportuno il club deciderà il da farsi, tutti insieme prenderemo una decisione. Ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, la stagione è ancora molto lunga”.