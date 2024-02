Theo capitan futuro: è lui il vero insostituibile

Theo Hernandez fondamentale per il Milan. Il terzino francese va blindato: un sostituto non sarà mai alla sua altezza

Con oltre 2400 minuti, Theo Hernandez è uno degli elementi della rosa di Stefano Pioli che più ha giocato in questa stagione. In Serie A ha saltato solamente tre partite, due per piccoli infortuni, e una per squalifica. In Champions League, così come in Coppa Italia, invece, è sempre stato presente e in una stagione con una serie infinita di problemi fisici non è certo poco.

Theo Hernandez è indubbiamente uno degli insostituibili del Milan, che ha dimostrato, sorprendendo tutti, di poter giocare anche come centrale, ma è il terzino il suo ruolo. Un terzino capace di seminare il panico, di saltare gli avversari come fossero birilli, di segnare e di sfornare assist.

Nel panorama europeo di calciatori come Theo Hernandez ne esistono davvero pochi. Il francese, titolarissimo della sua nazionale, è sicuramente uno dei migliori tre terzini del mondo ed è un’idea ormai comune. Anche per questo, i top team sono sulle sue tracce da un paio d’anni.

L’offerta irrinuciabile potrebbe arrivare dalle parti di Casa Milan da un momento all’altro. Ma forse più di chiunque altro Theo Hernandez è davvero insostituibile. E’ evidente, d’altronde, che chiunque il Diavolo dovesse decidere di acquistare al suo posto, non potrà mai essere alla sua altezza.

Milan, Theo sulle orme di Maldini

Theo sta dimostrando di poter essere molto di più di uno dei terzini più forti al mondo. Il francese, ispirandosi al suo idolo Paolo Maldini, sta dando prova di poter essere anche un leader. Sono fresche le immagini dei momenti delicati di Udine, in cui si è comportato da vero capitano.

Hernandez deve ancora maturare tanto, evitando magari alcuni atteggiamenti comportamentali che lo hanno portato a ricevere troppi cartellini gialli, ma la strada appare quella giusta. Ma è chiaramente il suo talento e la sua ancora giovane età a dover far pensare al Milan che Theo Hernandez è incedibile.

Il calcio moderno ci ha insegnato che vedere calciatori diventare bandiere è praticamente impossibile e Sandro Tonali è la dimostrazione lampante del periodo storico che stiamo attraversando, ma Theo Hernandez va blindato a prescindere da tutto.

Il francese ha dimostrato di star bene al Milan e in Italia, dove ha trovato l’amore, costruendo famiglia. Con il rossonero addosso è diventato grande e se le ambizioni dovessero collimare non ci sarebbe motivo per separarsi.

Oggi Theo Hernandez guadagna quattro milioni di euro netti a stagione e ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La scadenza non è dunque così imminente, ma serve chiaramente un aumento dello stipendio, magari alle cifre percepite attualmente da Rafa Leao. Se il Milan vuole diventare davvero grande non può cedere uno dei suoi migliori giocatori, per lo più davvero insostituibile.