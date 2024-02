De Ketelaere trascina l’Atalanta: doppietta e Lazio KO | La classifica aggiornata

Il belga grande protagonista del successo della squadra di Gasperini contro quella di Sarri: due gol realizzati e buona prestazione.

Un ottimo Charles De Ketelaere in Atalanta-Lazio 3-1. Il 22enne ha messo a segno la sua prima doppietta in Serie A. Al 43′ del primo tempo non ha fallito il rigore del 2-0, poi nella ripresa al 76′ ha siglato il 3-0 con un preciso tiro di sinistro.

Al 79′ Gian Piero Gasperini lo ha sostituito tra gli applausi del Gewiss Stadium. Il belga è arrivato a quota 9 gol stagionali, ai quali aggiungere 7 assist. Ottimi numeri dopo un’annata pesantemente negativa con la maglia del Milan, che aveva investito oltre 35 milioni di euro per portarlo in Italia e non è riuscito a sfruttare le sue qualità. Forse le tante pressioni non hanno aiutato, così come il modo di giocare di Stefano Pioli.

De Ketelaere all’Atalanta ha trovato il posto giusto per mettere in mostra il suo talento. La sua doppietta di oggi aiuta i nerazzurri a rimettersi a +3 sul Bologna in una classifica nella quale occupa la quarta posizione. Il Milan, terzo, è distante 10 punti. Gasperini e la dirigenza atalantina ci tengono particolarmente a tornare in Champions League, la squadra sa di poter raggiungere questo obiettivo.

