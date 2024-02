Giroud a Londra: presente all’Emirates Stadium per Arsenal-Liverpool (FOTO)

Dopo Frosinone-Milan, l’attaccante francese è volato in Inghilterra per assistere alla partita dei Gunners contro i Reds.

Olivier Giroud è stato un protagonista della vittoria del Milan contro il Frosinone. Ha segnato il gol del vantaggio rossonero con un preciso colpo di testa, poi sempre di testa ha servito l’assist del momentaneo 2-2 a Matteo Gabbia. Nonostante i 37 anni compiuti e un fisico da gestire, sa ancora essere decisivo.

Stefano Pioli ha dato due giorni liberi alla squadra, che tornerà a giocare domenica sera a San Siro contro il Napoli. Il bomber rossonero ne ha approfittato per volare a Londra e recarsi all’Emirates Stadium per guardare da vicino il match di Premier League tra l’Arsenal e il Liverpool. Ha portato fortuna alla sua ex squadra, che ha vinto 3-1 e che si è portata a -2 dai Reds in classifica.

Giroud ha un noto passato con i Gunners, nei quali ha militato tra l’estate 2012 e gennaio 2018. Un totale di 105 gol in 253 presenze. Ha alzato 3 Coppe d’Inghilterra e 3 Community Shield. Poi il passaggio al Chelsea, dove è rimasto fino alla stagione 2021/2022. Infine, si è trasferito al Milan ed è stato decisivo nella conquista del 19esimo Scudetto. Ora ha un contratto in scadenza a giugno e sarà interessante vedere se rinnoverà oppure cambierà squadra. Ci sono squadre della MLS e non solo che lo vorrebbero dalla prossima estate.