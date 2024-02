Il Psg fa sul serio: è Leao il post Mbappé, i dettagli

Il Milan dovrà guardarsi in estate dal possibile assalto di un top club europeo per Rafa Leao: tifosi in ansia, ecco la situazione

Un assist e segnali di vitalità nella gara contro il Frosinone da parte di Rafa Leao. Il portoghese ha nuovamente rimandato l’appuntamento con il gol ma è apparso pimpante e determinante nel successo contro i ciociari. Una nuova prova di maturità da colui che è considerato il calciatore più rappresentativo del Milan.

D’altronde non è certo un caso che sia il giocatore più pagato nella rosa rossonera. Potrebbero, però, essere questi gli ultimi mesi con la maglia del Diavolo indosso per il lusitano, almeno stando ai rumors sul mercato lanciati da Espn. D’altronde se la sessione invernale di trasferimenti si è chiusa lo scorso giovedì, di fatto il calciomercato non va mai in vacanza.

I dirigenti sono già al lavoro in vista della prossima estate, quando è possibile che molte pedine si muoveranno sullo scacchiere europeo. E proprio Leao potrebbe essere coinvolto in uno dei movimenti di mercato più grandi, sia per le formazioni che per i calciatori protagonisti.

Milan, Leao rimpiazzo di Mbappé: il PSG ha il suo piano B

In estate, infatti, sembra proprio che vi sia l’assalto di un super top club al Milan ed al calciatore portoghese, per una possibile offerta che sarebbe a quel punto impossibile da rifiutare. Ci riferiamo al Paris Saint Germain che nel prossimo giugno dirà addio a Kylian Mbappé.

L’attaccante francese sembra ormai deciso a trasferirsi al Real Madrid a parametro zero, con le merengues pronte a ricoprire d’oro la stella transalpina, destinata a raccogliere l’eredità di Leo Messi come calciatore più forte del mondo. E se al Santiago Bernabeu già immaginano Mbappé e Vinicius in attacco con Bellingham alle loro spalle per una nuova era “galactica”, a Parigi sono al lavoro per sostituire al meglio l’attuale numero 7.

Ed il nome individuato è proprio quello di Leao. Il calciatore lusitano, come spiega Espn, è il piano B del club transalpino in caso non riuscissero a convincere Mbappé a restare a Parigi. Ecco perché è molto alta la possibilità che il 10 rossonero dica addio al club di via Aldo Rossi.

Il PSG, infatti, ha risorse economiche importanti in grado di convincere la dirigenza rossonera con un’offerta fuori mercato per poi proporre all’esterno un ingaggio faraonico. Cifre, al momento, non sono state ancora svelate ma i tifosi del Milan iniziano a tremare.