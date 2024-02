Il Rennes non si ferma più: un’altra vittoria e Milan avvisato

Il Rennes, avversario del Milan in Europa League, è in uno stato di forma impressionante: reduce da quattro vittorie in campionato, chi sono i più in forma

Il Rennes non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva in Ligue 1 per i transalpini, avversari del Milan il prossimo 15 febbraio nell’andata del primo turno ad eliminazione diretta di Europa League. Un 2024 fin qui da incorniciare per la squadra allenata dal francese Stephan che ha solo vinto dall’inizio dell’anno. Un turno di Coppa di Francia superato, battendo ai rigori il Marsiglia di Gennaro Gattuso e quattro vittorie consecutive in campionato; questo il bottino, numeri che hanno permesso alla squadra di scalare posizioni in classifica e portarsi a ridosso della zona europea.

Al momento il Rennes è nono in classifica ad appena due lunghezze dalla sesta piazza, l’ultima utile per qualificarsi alle coppe. Nell’ultimo turno ha battuto con il punteggio di 2-1 il Montpellier; una rete per tempo, con Terrier che ha aperto le marcature dopo 3′ di gioco e Kalimuendo su rigore al 48′ a chiudere i giochi. Solo nel finale, al 73′, la rete di Savanier che non ha inciso sulla vittoria finale.

Rennes, Terrier in grande forma: tre gol nelle ultime due gare

In rete, quindi, entrambi gli attaccanti in una squadra che ha il terzo attacco più prolifico del campionato francese. Ben 10 gol nelle ultime quattro giornate, una media superiore a due reti a match, con il 2-0 rifilato al Nizza secondo e con la difesa meno battuta del torneo a suggellare e confermare l’ottimo stato di forma che sta attraversando la squadra.

Martin Terrier, classe ’97 ed accostato in passato anche al Napoli, è arrivato alla terza rete nelle ultime due giornate di campionato e sembra essersi gìfinalmente sbloccato dopo una prima parte di stagione davvero complicata. In forma il centravanti proprio come Kalimuendo, autore di due reti nelle ultime tre giornate.

In un 4-4-2 solido e compatto esibito nelle ultime uscite, grande sfoggio di sé l’ha dato il laterale Doue mentre la mediana è solida, composta dai mediani Santamaria e Le Fee che garantiscono dinamismo e qualità. In difesa, invece, elevate le prestazioni del belga Theate, vecchia conoscenza del calcio italiano per un passato a Bologna ed attenzionato dal Napoli nella finestra invernale di calciomercato.

Tra i pali, invece, l’affidabilità è data da Mandanda, capitano e portiere 38enne di grande esperienza che guida un gruppo di calciatori giovani e talentuosi che ha un’età media di appena 24 anni.