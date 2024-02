Jovic, numeri alla Haaland! E può scattare subito il rinnovo

Luka Jovic continua a stupire tutti in casa Milan. L’attaccante è decisivo come pochi e si avvicina a rinnovare il contratto con i rossoneri.

Dopo pochi mesi dal suo arrivo a Milanello, ufficializzato solo al termine della sessione estiva, Luka Jovic veniva già bocciato da diversi media e da un buon numero di tifosi. Il serbo ex Fiorentina era stato etichettato come inadeguato, poco in linea con il progetto, lontano anni luce dalla qualità prolifica di Giroud e compagni.

Oggi, ad inizio febbraio, il giudizio non può non essere completamente diverso. Jovic si sta dimostrando l’attaccante di scorta ideale, perché sfrutta ogni occasione in cui viene schierato da mister Stefano Pioli. Anche nei finali di gara, come successo ieri sera a Frosinone. Al primo pallone toccato, il centravanti serbo ha impallinato Turati e regalato tre punti d’oro al Milan.

I numeri del calciatore classe ’97 cominciano ad impressionare. La sua media è di un gol ogni 103′ giocati, dato molto positivo se si pensa che Jovic ha giocato solo 4 partite dal 1′ minuto, mentre per il resto è sempre subentrato a gara in corso. Una media realizzativa molto vicina a quella di Lautaro Martinez e Erling Haaland, che segnano ogni 99 minuti. Insomma, il vice-Giroud non ha nulla da invidiare ai top player internazionali.

Rinnovo Jovic, ecco le condizioni

Dallo scetticismo generale agli applausi della gente milanista. Luka Jovic non sarà l’attaccante di maggior classe passato da San Siro, ma ad oggi è difficile trovare un numero 9 di scorta che possa garantire numeri così positivi. Per questo motivo il Milan sta seriamente pensando di confermarlo.

Il contratto di Jovic è su base annuale, dunque in scadenza il 30 giugno prossimo. Ma c’è un’opzione importante che il Milan può sfruttare: basterà una sorta di tacito assenso da parte del club per far scattare il prolungamento automatico triennale, dunque fino al 2027 per l’ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina.

Jovic spinge per questa soluzione, visto che al Milan si trova molto bene e sta trovando le giuste motivazioni, pur non essendo considerato un titolare. Il serbo però ora chiede spazio: come scrive la Gazzetta dello Sport, Jovic vorrebbe una chance da titolare per Milan-Napoli di domenica prossima. Magari in tandem con Giroud, visto che la partita di ieri ha dimostrato quanto i rossoneri siano più prolifici ed efficaci giocando con il 4-4-2.

Proprio la posizione di Giroud potrebbe essere l’ago della bilancia sul futuro rossonero di Jovic: se il francese dovesse andar via (anche lui in scadenza), aumenterebbero le possibilità di conferma del serbo come punta di riserva. Tenendo presente che il Milan ha già deciso di investire su un nuovo importante centravanti nell’estate 2024.