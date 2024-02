Lutto nel calcio, addio alla leggenda Kurt Hamrin: vinse uno Scudetto con il Milan

Altro lutto nel mondo del pallone: è scomparso un mito del calcio svedese che legò la sua carriera alla Serie A italiana per anni.

Il mondo del calcio piange un altro grande idolo del passato. Dopo la scomparsa nei giorni scorsi del grande Gigi Riva, uno dei simboli immortali dell’Italia calcistica, oggi è giunta la notizia di un altro pesante lutto.

È venuto a mancare nella mattinata di oggi Kurt Hamrin, leggenda del calcio svedese ed internazionale. Attaccante di grande qualità senso del gol, era nato a Stoccolma nel 1934 e ha legato la sua lunga carriera soprattutto alla nostra Serie A. Fu la Juventus a prelevarlo dall’AIK Solna e lanciarlo nel calcio che conta.

Dopo l’esperienza in bianconero prima e con il Padova poi, Hamrin si legò soprattutto alla Fiorentina, squadra di cui è divenuto una bandiera. Con la maglia viola ha giocato 9 anni, segnando ben 151 reti, divenendo il miglior marcatore della storia fiorentina, superato solo da Gabriel Batistuta in tempi più recenti.

Nel 1967 Hamrin passò al Milan, dove disputò due stagioni tra alti e bassi. Lo svedese fu protagonista dello Scudetto vinto nel ’68 con la squadra di Nereo Rocco, al fianco di altri campionissimi come Rivera, Prati, Sormani e Trapattoni. Chiuse poi la carriera indossando le maglie del Napoli e tornando in patria nell’IFK Stoccolma.

Altro grande ricordo legato a Kurt Hamrin è la sua partecipazione da protagonista ai Mondiali di Svezia 1958, in cui l’attaccante si laureò capocannoniere con 4 reti e fu fermato solo in finale, sconfitto dallo straordinario Brasile di Pelé. Tornato a vivere a Firenze, divenuta la sua seconda casa, Hamrin è scomparso a 89 anni ed è già ricordato come una leggenda del calcio che fu.