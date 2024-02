Milan, la dichiarazione che non ti aspetti: “Leao l’ho trovato cambiato”

Matteo Gabbia, autore del gol del momentaneo 2-2, si lascia andare ad un’ammissione su Rafa Leao: le sue parole non lasciano dubbi

Ha scelto il momento giusto per il primo gol in Serie A Matteo Gabbia. Il centrale cresciuto nel vivaio rossonero è tornato nel mese di gennaio dal prestito al Villarreal per tamponare la falla dovuta dai tanti infortuni. Nella gara di campionato ha dato il via alla rimonta dei rossoneri contro il Frosinone. Stavolta non è stato decisivo nella sua area ma in quella avversaria, con il gol del momentaneo 2-2, preludio alla rete del definitivo 3-2 di Jovic, sempre più determinante per il Milan.

Gabbia tra gli “eroi” dello Stirpe, quindi, migliore in campo per distacco, anche se i due gol incassati non lo rendono di certo soddisfatto. Lo stesso difensore l’ha ammesso ai microfoni di Sky Sport nel post gara, spiegando come all’interno delle mura di Milanello sia stato affrontato questo problema con i compagni. “Ci dà fastidio aver incassato nove gol in cinque gare, sono troppi” ha candidamente sostenuto il centrale.

Gabbia, le parole al miele su Leao: il difensore si espone

Il focus, poi, si è spostato su Rafael Leao, la stella indiscussa della formazione rossonera. L’assist per il gol di Giroud con una vera e propria pennellata d’autore, un punto di riferimento per i compagni di squadra, considerato come il lusitano, palla al piede, ha sempre dato l’impressione di saper cosa fare, tra una giocata illuminante e l’altra.

“Come professionista l’ho trovato cambiato” ha ammesso Gabbia, “è impressionante tante volte, ed ora è più attento ad alcune situazioni che in precedenza ignorava. Ora – ha poi aggiunto il centrale – si prende maggiore cura del suo corpo“.

Inomma una crescita a tutto tondo dell’esterno lusitano, ora più professionista ed attento, per una maturazione che di certo giova anche e soprattutto al Milan. E lo stesso Gabbia ha anche tessuto le lodi del suo compagno di squadra. “Corre indietro e riparte, è diventato fenomenale ed è concentrato al 100% sul Milan” ha poi aggiunto.

Di certo una bella notizia per tutti i tifosi rossoneri, considerato come da Leao dipendano gran parte delle fortune della squadra. Il gol non è arrivato ancora, certo, ma sembra ormai solo questione di tempo, considerato come lo spessore delle prestazioni del lusitano sia in crescendo.