Milan, non solo Conte: c’è un altro ex Juve per la panchina

La dirigenza dei rossoneri tiene vive anche altre ipotesi per il post Pioli e una di queste riporta al tecnico di una big di Serie A

In casa Milan le riflessioni in vista della prossima stagione sono sempre all’ordine del giorno. I rossoneri si giocano tanto nel presente ma già da tempo si stanno gettando le basi per il futuro e sono previsti dei forti cambiamenti.

Il cambiamento più importante è previsto in panchina perché, con quasi ogni probabilità, Stefano Pioli da giugno non sarà più l’allenatore del Diavolo. Il tecnico emiliano ha raggiunto grandi traguardi ma la dirigenza ha stabilito che il suo ciclo è giunto ormai al termine. Da diverso tempo si parla con insistenza della possibilità dell’arrivo di Antonio Conte, fermo quest’anno dopo l’esperienza al Tottenham.

Il tecnico barese avrebbe dato la priorità al Milan, ma Giorgio Furlani sta valutando con grande attenzione i costi a livello economico di un suo eventuale ingaggio, sia per lo stipendio che per il conseguente lavoro sul mercato. Conte è sempre seguito anche da Napoli e Roma, anche se i partenopei e i giallorossi stanno monitorando diverse opzioni, tra cui Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Per il Milan si profila anche una nuova opzione, molto interessante.

Ritorno di fiamma su Sarri: la situazione

Stiamo facendo riferimento a Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio ha esplicitato in più occasioni di voler terminare la sua carriera alla guida dei biancocelesti, ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato.

Allenatore e società hanno avuto divergenze sul mercato in estate e anche in questa sessione estiva il presidente Lotito ha deciso di non intervenire per rinforzare la rosa. I risultati non sono esattamente quelli sperati e, secondo quanto riportato dal Messaggero, nei prossime mesi ci saranno degli incontri e si faranno delle valutazioni per capire se ci sono i presupposti per continuare o meno insieme.

Inoltre, Sarri ha anche cambiato agente in questi giorni e il quotidiano racconta che, dopo la Supercoppa, il Milan sarebbe tornato a corteggiarlo. Sarri e il Milan sono stati vicini già qualche anno fa, ma i rossoneri virarono poi su altre piste. Il club è sempre stato attratto dalla sua filosofia di gioco e adesso il suo nome è da tenere in considerazione per il nuovo progetto. Molto dipenderà chiaramente dalla scelta su Conte e dalla decisione di Sarri con la Lazio.