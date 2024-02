Milan, spunta la quarta maglia: sarà un omaggio al Duomo (FOTO)

Il Milan indosserà a breve anche la quarta casacca stagionale, che avrà un concept molto particolare e unico con omaggio a Milano.

Già da tempo il Milan, che viene sponsorizzato da Puma a livello tecnico ormai da diversi anni, ha presentato e messo in vendita i kit da gara per la stagione 2023-2024. Maglie che hanno già avuto un forte riscontro a livello commerciale, anche oltreoceano, zona di provenienza della proprietà rossonera.

Dopo la prima maglia rossonera, la seconda bianca e la terza fluida basata sulle tonalità viola e azzurro, il Milan sta per lanciare anche la quarta maglia stagionale. Come accaduto nello scorso campionato, si tratterà di un kit più unico che raro, realizzato insieme ad un brand molto apprezzato.

Il Milan si è avvalso della collaborazione di Pleasures, un brand di streetwear fondato da Alex James nel 2015 che trae ispirazione dalla musica grunge, metal e punk di Los Angeles. Da questo binomio nascerà una divisa molto particolare, senza cromature particolari ma con un concept che sarà un omaggio alla città di Milano.

Milan x Pleasures: ecco la quarta divisa stagionale

Se lo scorso anno la quarta divisa fu realizzata in collaborazione con Koché e puntava su un design sottoforma digitale 8 bit, stavolta arriverà nei negozi (e sul campo) una maglia che punta ad omaggiare un monumento simbolo della città: il Duomo di Milano.

Come anticipato da Footyheadlines, Pleasures ha realizzato una maglia completamente nera con loghi e sovrimpressioni bianche. Sul petto campeggia la stilizzazione del Duomo, con tanto di guglie ben riconoscibili e portone centrale. Un bianco e nero iconico che mostra perfettamente lo stile del brand statunitense, poco colorato ma molto underground.

A breve il Milan e Puma metteranno in vendita, in edizione limitata, questa quarta divisa. Prima di ciò però dovrebbe essere ufficialmente presentata, sia con alcuni eventi in città, sia facendola indossare ai propri calciatori in vista di una prossima gara di campionato, come accaduto lo scorso anno in Milan-Atalanta a ridosso della Milano Fashion Week.