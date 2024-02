Piovono critiche su Maignan: “È il vero problema del Milan”

Per la prima volta Mike Maignan messo sotto accusa. Il portiere rossonero da punto di forza sta diventando un caso all’interno della rosa.

Momento molto delicato quello che attraversa Mike Maignan. Il portiere del Milan infatti è divenuto recentemente protagonista per situazioni che certamente non avrebbe voluto vivere. In primis quelle di Udine di due settimane fa.

I cori e gli ululati razzisti nei suoi confronti, da parte di qualche becero tifoso dell’Udinese, hanno riaperto il caso del razzismo negli stadi italiani. Maignan non ha affatto preso bene queste pessime manifestazioni, interrompendo di fatto l’incontro e scatenando il dibattito su come evitare certe questioni al giorno d’oggi.

Non bastasse questa brutta storia, Maignan sta attraversando anche un momento di forma altalenante dal punto di vista calcistico. Le prestazioni del portiere francese non sono brillanti ed impeccabili come qualche mese fa. Lo ha dimostrato anche l’errore sul secondo gol del Frosinone, nel match vinto in rimonta per 3-2 dal Milan ieri allo Stirpe.

Il giornalista critica l’andamento di Maignan

Episodio dove Maignan non esce certamente in modo positivo. Sul destro del capitano avversario Luca Mazzitelli, il portiere del Milan appariva ben piazzato sul primo palo. Ma la sfera è passata sotto le gambe fin troppo spalancate del portiere, finendo la propria corsa in rete.

Distrazione che poteva costare caro al Milan, salvato poi dal carattere degli uomini di Pioli e dai cambi dello stesso, visto che a ribaltare la situazione c’ha pensato Luka Jovic, partito dalla panchina ed autore del gol del 3-2 finale. Ma piovono critiche su Maignan, che anche nelle scorse settimane era apparso meno reattivo del solito.

Molto severo il giudizio di Sandro Sabatini; il noto giornalista di Sportmediaset ha fatto intendere come il portiere del Milan sia ad oggi uno dei punti deboli della squadra di Pioli: “Il problema del Milan, più vero e francamente inatteso, è Mike Maignan. A Udine c’era un’altra storia, ma subisce sempre un paio di gol, di cui almeno uno per colpe sue. Una settimana fa era stato Zirkzee a trafiggerlo, stavolta allo stesso modo Mazzitelli. Così il Milan si ritrova l’undicesima difesa per numero di gol subiti. L’Inter ne ha subiti 10, la Juventus 13, il Milan 27 in 23 giornate. Con questo dato, anche il terzo posto diventa un successo”.

Incredibile ma vero, uno dei portieri più forti in circolazione, a detta di tutti, sta diventando un enigma. Parlare di Maignan come un problema per il Milan è forse esagerato e poco veritiero, ma effettivamente vanno curate alcune amnesie recenti.