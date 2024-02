Reijnders squalificato per Milan-Napoli: come lo sostituirà Pioli

Per la prima volta da quando è arrivato al Milan l’olandese Reijnders dovrà saltare una gara per squalifica, quella di domenica prossima.

Non brillantissima la prestazione di ieri sera di Tijjani Reijnders durante Frosinone-Milan. Il centrocampista olandese è stato spesso schermato dal pressing a tutto campo della formazione ciociara, che per alcune parti dell’incontro è riuscita a mettere in difficoltà la manovra rossonera.

Prestazione opaca forse anche figlia della stanchezza, visto che Reijnders è ad oggi il calciatore del Milan che ha giocato di più in stagione. Con quella di ieri allo stadio Stirpe è salito a 23 il numero di gare consecutive da titolare dell’olandese. Incredibile ma vero, da quando ha debuttato in A Reijnders non è praticamente più uscito.

Fa notizia dunque l’ammonizione subita dall’ex AZ Alkmaar nel secondo tempo del match di ieri. Un cartellino che, vista la precedente diffida, farà saltare per squalifica la prossima partita di campionato. Reijnders non sarà a disposizione per Milan-Napoli di domenica prossima. Un inedito, visto che mister Pioli lo ha sempre utilizzato; la domanda dunque nasce spontanea: chi rimpiazzerà Reijnders a centrocampo?

Le tre soluzioni per il centrocampo anti-Napoli

L’assenza di Reijnders crea un precedente particolare per Pioli, che nei prossimi giorni dovrà lavorare sul campo per trovare un’alternativa all’assenza dell’olandese. Il Milan come detto sfiderà il Napoli in una sorta di scontro diretto per la zona Champions, anche se i rossoneri ad oggi vantano un ottimo vantaggio in classifica.

Sulla carta sono tre le soluzioni che Pioli potrebbe attuare per rimpiazzare il suo numero 14. La prima appare ovvia ed è già stata provata nel finale del match di ieri a Frosinone: schierare dal 1′ minuto il rientrante Ismael Bennacer, in coppia con Yacine Adli. In questo caso il Milan si troverebbe un tandem di mediani di assoluta qualità, prediligendo il palleggio e la costruzione dal basso.

La prima alternativa, citata da Pioli stesso nel post-partita, potrebbe essere il ritorno da titolare di Yunus Musah, che andrebbe ad accompagnare Adli in mezzo al campo, con il compito di tamponare le azioni del Napoli e far ripartire la manovra. Il jolly statunitense è infatti abile a giocare anche da centrocampista puro, anche se spesso è stato schierato da mezzala o esterno.

Infine la terza opzione, ovvero la tentazione di un cambio di modulo. L’idea a sorpresa potrebbe riguardare l’abbassamento di Loftus-Cheek in mediana accanto ad Adli (o Bennacer) e lo schieramento di un attaccante in più (uno tra Jovic e Okafor), schierando il Milan con un 4-4-2 più offensivo del consueto 4-2-3-1.