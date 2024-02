Ritorno di fiamma improvviso: al Milan senza Maldini

Il giocatore è pronto a tornare in Italia dopo la parantesi all’estero. Il Milan sta già pensando alla possibile trattativa. Era stato vicino con Paolo Maldini.

Il Milan non ha fatto il mercato invernale che ci si aspettava. Erano attesi almeno due nuovi difensori a Milanello, e anche un centrocampista dopo la cessione di Rade Krunic. Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si sono limitati a richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, e ad assicurarsi per 5 milioni il jolly Filippo Terracciano.

Quest’ultimo è l’unico solo acquisto di gennaio del Milan, un giovane capace di muoversi sulla fascia sia destra che sinistra, ma anche di occupare il centro della difesa e il centrocampo. Sicuramente si tratta di un buon profilo, ma non certo il grande rinforzo che ci si aspettava. Il club rossonero non ha dunque acquistato il difensore pronto e valido che Pioli attendeva. Si farà affidamento sul recupero non lontano di Kalulu, Thiaw e Tomori.

Tutto adesso fa pensare che il Milan riserverà i grandi colpi in entrata soltanto in estate. Come riportano le maggiori fonti, Cardinale è pronto ad un’altra sessione di compravendite bella dispendiosa. Già adesso si parla di un budget di 100 milioni per rinforzare l’attacco e il centrocampo. E di recente è venuto fuori un nome clamoroso, un giocatore che il Milan ha seguito lo scorso anno. Maldini e Massara hanno fatto il possibile per aggiudicarselo, senza successo.

La situazione è però adesso cambiata.

Lascia l’Inghilterra e torna in Italia: super occasione Milan

Sì, a gennaio del 2023 Paolo Maldini e Frederic Massara, ancora dirigenti del Milan, hanno fatto un tentativo concreto per Nicolò Zaniolo, allora in totale rottura con la Roma di Josè Mourinho. L’ex duo dirigenziale rossonero era convinto che Zaniolo fosse il trequartista o l’esterno d’attacco perfetto per Stefano Pioli. Sappiamo bene com’è andata, con alla fine il Galatasaray che lo ha acquistato soddisfacendo le richieste economiche dei giallorossi.

Ma secondo TuttoMercatoWeb, adesso Zaniolo vuole il ritorno in Italia. Ricordiamo che attualmente si trova in prestito all’Aston Villa, dove sta facendo molto bene. Gli inglesi hanno un obbligo di riscatto ma ad alcune condizioni nel cartellino di Nicolò. Lui però sta valutando il ritorno in Italia, così come il Milan sta valutando l’idea di acquistarlo. Giovane, italiano e di talento: caratteristiche che spingono il Diavolo a pensare a Zaniolo come occasione di mercato dell’estate.

TuttoMercatoWeb aggiunge però che anche Napoli e Fiorentina sono alla finestra. Si potrebbero presto riaprire le porte della Serie A per Nicolò. Servirebbe sempre una cifra tra i 35 e i 40 milioni per aggiudicarselo.