Tris e Camarda show: il Milan di Abate torna al successo (Video)

Ecco il gol di Camarda con la maglia della Primavera di Ignazio Abate, contro il Cagliari. L’attaccante ha siglato il terzo centro del match

Dopo due pareggi e una sconfitta, il Milan di Ignazio Abate torna a alla vittoria nel campionato Primavera. La partita dei rossoneri, contro il Cagliari, in trasferta, si mette subito in discesa con l’incornata di Nsiala. Poi una grande azione di Sia, che sfrutta in pieno il pressing di Camarda sul portiere, per portare il Milan sul 2 a 0.

Nella ripresa è proprio il giovanissimo centravanti italiano a trovare il tris, bravissimo a controllare il pallone, dopo un lancio dalla sinistra, e a battere l’estremo difensore avversario con un pregevole colpo sotto.

Al 57esimo arriva anche la rete dei padroni di casa, con Konate, ma per i sardi è troppo tardi. La sfida, valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1, termina con il risultato di 3 a 1.

Milan: ecco il gol di Camarda, Abate secondo

Con questa vittoria, il Milan sale al secondo posto, scavalcando la Roma, sconfitta in casa dal Monza. In attesa anche delle partite del Torino e della Lazio, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Juventus.

Cagliari-Milan 1-3: 15’ Nsiala, 20’ Sia, 54’ Camarda, 57’ Konate (C)