Addio Atletico Madrid, vuole l’Italia: il Milan ci riprova?

Il Milan potrebbe presto tornare sul giocatore dell’Atletico Madrid. È ormai sicuro dell’addio ai colchoneros e sta pensando alla Serie A come prossima tappa.

Il Milan è già proiettato al mercato estivo, consapevole che dovranno essere effettuate delle mosse importanti in entrata. Al momento, tutto fa pensare che il Diavolo si fornirà di un nuovo attaccante, un profilo di primissimo livello, e che nel ruolo di titolare dovrà sostituire il quasi 38enne Olivier Giroud. Furlani e Moncada hanno le idee quasi chiare in questo senso: vogliono acquistare un giovane di grande blasone che abbia uno straordinario feeling con il gol.

I nomi sul tavolo non mancano, anzi. Il Milan ha quattro prediletti al momento ma solo su uno alla fine dovrà ricadere la scelta: Jonathan David, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee e Santiago Jimenez. Si tratterà, dunque e ad ogni modo, di un grosso investimento tra i 30 e i 50 milioni di euro. E il club rossonero lo sa bene. Ma attenzione, perché il come spesso accade, il Milan potrebbe anche sfruttare qualche occasione di mercato importante per rinforzarsi anche con eventuale profilo d’esperienza. Insomma, un veterano di lusso.

In tal senso è decisiva l’indiscrezione che arriva dalla Spagna, e che vede il Diavolo potenzialmente proiettato ad un altro colpo in attacco, ma dalle caratteristiche diverse.

Milan, ritorno di fiamma: l’attaccante per meno di 20 milioni

Ricordate quando il Milan fu molto vicino ad Angel Correa dell’Atletico Madrid? In realtà, il club rossonero ha seguito l’attaccante argentino in più battute e in diversi periodi, senza però riuscire mai nell’acquisto. C’è stato un tempo in cui il valore di Correa sforava i 40 milioni di euro, e i rossoneri non hanno alla fine voluto tentare l’investimento. Adesso, però, le cose stanno in maniera completamente diversa. Angel ha ormai preso la decisione di lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione. Decisione che i colchoneros non possono far altro che approvare.

C’è la volontà di rinnovare il parco attaccanti nella squadra di Diego Pablo Simeone, per questo Correa può ormai ritenersi un esubero, essendo anche una riserva. Su di lui, informa todofichajes.com, c’era l’Arabia Saudita in agguato, con ben tre club interessati. L’Atletico sarebbe stato ben contento di spedire il giocatore in Medio Oriente e incassare la notevole cifra di 30 milioni di euro.

Ma Correa ha ben altre intenzioni adesso, con la volontà di rimanere in Europa e giocare magari in Serie A o Premier League. Le estimatrici migliori, riporta la fonte, si trovano in Italia. Da sempre gradito a Juventus, Milan, Lazio e Atalanta, Angel Correa rappresenta oggi un’ottima occasione per l’attacco dato che in Europa il suo cartellino potrà essere pagato circa 15 milioni di euro. Che il Milan non decida di aggiungere il veterano al suo scacchiere? I prossimi mesi lo diranno.