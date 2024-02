Antonio Conte dice no, rifiuto clamoroso: l’indiscrezione dalla Spagna

Conte non è accostato solamente a società della Serie A, sembra interessare anche a una big straniera: trapela già la sua risposta.

Il futuro della panchina del Milan è uno dei temi più dibattuti in questo periodo. C’è chi dà Stefano Pioli già per “spacciato”, anche se dalla società è trapelato che finora una decisione non sarebbe ancora stata presa. L’attuale allenatore, che ha un contratto fino a giugno 2025, potrebbe avere delle chance di rimanere.

Nonostante tra i tifosi la maggioranza sembri schierata per un cambio di guida tecnica, in via Aldo Rossi sarebbero ancora in atto delle valutazioni. Fuori dalla lotta Scudetto, fuori dalla Champions League, fuori da una Coppa Italia nella quale c’era la possibilità di arrivare fino in finale, rimangono il terzo posto in Serie A e l’Europa League. Quest’ultima competizione è ritenuta importante dalla dirigenza e potrebbe essere decisiva per il destino di Pioli.

Antonio Conte, non solo Milan e Napoli: spunta una big estera

Uno dei nomi che vengono accostati spesso al Milan è Antonio Conte. Secondo alcune fonti ci sarebbe già un accordo verbale per il suo arrivo. Zlatan Ibrahimovic, colui che stando ai rumors sarebbe la persona direttamente coinvolta nell’operazione, ha fatto trapelare una smentita in merito. Con il tempo si capirà meglio se l’ex di Juventus e Inter possa davvero approdare sulla panchina rossonera.

Com’è noto, Conte è anche uno dei profili che piacciono ad Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli aveva già provato a ingaggiarlo quando decise di licenziare Rudi Garcia e non ha messo da parte l’ambizione di portarlo alla guida della sua squadra. L’offerta era stata rifiutata perché l’allenatore pugliese non aveva intenzione di subentrare a stagione in corso, quindi valuta progetti solo per la prossima.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.net, anche il Barcellona sarebbe tra le società interessate a Conte. Recentemente Xavi ha dichiarato che lascerà i blaugrana a fine stagione, dunque il direttore sportivo Deco ha iniziato a fare dei sondaggi per altri allenatori. Tra questi anche il 54enne leccese, che però preferirebbe tornare ad allenare in Italia. La fonte riferisce che, al momento, ha detto no all’ipotesi di trasferirsi in Catalogna.

Sicuramente, per il Barcellona uno come Conte rappresenterebbe una scelta un po’ insolita, visto che i blaugrana hanno il 4-3-3 come marchio di fabbrica. Invece, il tecnico italiano predilige giocare con un modulo che prevede la difesa a tre.