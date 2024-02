Contatti con Conte: il Milan rischia la beffa

Il tecnico italiano, Antonio Conte, è il sogno dei tifosi, ma non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce: il punto della situazione

Ormai da giorni sui social e non solo, non si fa altro che parlare del futuro della panchina del Milan. E’ servito l’intervento di Zlatan Ibrahimovic, a La Gazzetta dello Sport, per riportare un po’ di ordine.

Pensare alla prossima stagione ad inizio febbraio non è proprio la cosa migliore, con una stagione ancora da giocare e da provare a concludere nel miglior modo possibile. Il focus deve essere all’oggi, al raggiungere gli obiettivi rimasti. Il Milan così prova a concentrarsi sul presente, nel blindare la zona Champions e cercando di conquistare l’Europa League, che fra dieci giorni avrà inizio.

Tra i tifosi, però, il pensiero fisso è legato ad Antonio Conte. I sostenitori del Diavolo hanno ormai scelto la loro guida del futuro, ma dalle parti di via Aldo Rossi (come è normale che sia) non arrivano conferme. E’ risaputo inoltre che Conte non rappresenti proprio il profilo ideale per RedBird. Per vedere il tecnico ex Inter e Juventus sulla panchina del Milan servirebbe, dunque un passo indietro da una delle due parti. Il futuro ci dirà cosa ne sarà di Antonio Conte e della panchina del Diavolo, ma nel frattempo continuano i rumors attorno al mister.

Non solo Milan: tutti pazzi per Conte

In Italia si continua a spingere il suo nome verso il Milan, ma allo stesso tempo si fa presente come Roma e Napoli sperano di potergli affidare la loro panchina.

Dall’Inghilterra, oggi, arriva, però una novità. Secondo TeamTalk, il Manchester United starebbe pensando ad Antonio Conte, per il dopo Erik ten Hag. Tra le parti – si legge – ci sarebbero stati dei contatti preliminari con il tecnico italiano che non ha “del tutto escluso la possibilità di tornare di nuovo in Premier League”. Da parte dell’ex Tottenham, dunque, ci sarebbe stata un’apertura a guidare la panchina dei Red Devils. Conte, però, non sarebbe stato l’unico allenatore ad essere contatto per il dopo ten Hag: il Manchester United, infatti, starebbe pensando anche a Lopetegui, che ha rifiutato di trasferirsi in Arabia Saudita, proprio con la speranza di diventare il nuovo allenatore dei Diavoli Rossi d’Inghilterra.