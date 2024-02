Milan, colpo dalla Spagna: 30 milioni per l’ex Serie A

Il Milan è pronto a mettere a segno un colpo dalla Liga spagnola: servono 30 milioni per portare in rossonero un ex protagonista della Serie A

La vittoria contro il Frosinone arrivata ieri sera ha blindato ulteriormente la terza piazza per il Milan. La qualificazione alla prossima Champions League sembra decisamente in ghiaccio e, con l’Inter prima lontanissima, in via Aldo Rossi si può già iniziare a programmare.

Il focus è ovviamente rivolto alla prossima stagione quando dovrà giocoforza iniziare un nuovo progetto con una nuova guida tecnica. Sembra infatti sempre più certo l’addio di Stefano Pioli, con Antonio Conte il favorito a sedersi sulla panchina rossonera.

Furlani e Moncada, intanto, lavorano alacremente in vista dell’estate, per rendere il Milan sempre più competitivo. E l’occhio è nuovamente caduto sulla Liga spagnola e su un profilo che è molto apprezzato in Italia, non solo in seno alla dirigenza rossonera.

Ci riferiamo a Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza all’Atletico Madrid che conosce a menadito la nostra Serie A per averla vissuta con la maglia dell’Udinese.

Milan, De Paul nel mirino: la concorrenza è tanta

In casa Milan quello di De Paul è un nome che ritorna in auge; già qualche stagione fa, infatti, i rossoneri avevano seguito molto da vicino il centrocampista, provando anche ad acquistarlo ma senza fortuna.

Il centrocampista sudamericano si è laureato Campione del mondo con l’Argentina nel 2022 e negli anni è cresciuto fino a diventare un tuttocampista completo. Può giocare mezz’ala oppure davanti alla difesa ma anche in posizione più avanzata, da trequartista. La stampa spagnola spiega come De Paul, dopo tre stagioni nell’Atletico Madrid, ha deciso di lasciare i colchoneros e la Spagna.

Non sarà semplice, però, strappare il classe ’94 a Simeone, considerato come De Paul abbia il contratto fino a giugno del 2026. E la valutazione data dall’Atletico al calciatore non è certo bassa; il Milan, infatti, se vorrà portare in rossonero De Paul, dovrà sborsare almeno 30 milioni di euro.

E come se non bastasse, non manca la concorrenza per il Milan. Proprio nell’ultima sessione invernale di calciomercato la Juventus ha provato a portarlo a Torino senza però fortuna, considerato anche l’elevato costo del cartellino, cifra che i bianconeri non avevano a disposizione. In estate, però, Giuntoli potrebbe tornare nuovamente alla carica, per una sfida a due tutta italiana che farebbe lievitare solo il prezzo del calciatore.