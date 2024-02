Milan, il retroscena: Moncada li aveva in pugno, ma l’Inter…

L’agente ha rivelato che il Milan ed il capo dell’area scouting Moncada era arrivato prima su questi due talenti di cui si parla bene.

Se c’è un settore che negli ultimi tempi, fin dalla gestione della proprietà Elliott Management, ha funzionato e ha portato risultati eccellenti in casa Milan, questi è l’area scouting. Infatti il club rossonero ha messo nelle mani di un professionista come Geoffrey Moncada tutto il reparto di osservatori da spedire in giro per il mondo.

Il giovane dirigente monegasco ha reperito numerosi talenti, su cui il Milan ha deciso di investire per progettare presente e futuro del club rossonero. Basti pensare a calciatori del calibro di Bennacer o Leao, arrivati in rossonero anche grazie ai report di Moncada, fino a giocatori che si stanno mostrando più in tempi recenti come Thiaw, Adli o Reijnders.

Ma non sempre i report di Moncada sono andati a buon fine. A volte alcune operazioni sono state bruciate per via delle attese troppo lunghe o dell’inserimento di club rivali su determinati talenti da lui segnalati. Come nel caso di questi due giovani di grande spessore, che militano oggi in Serie A.

L’agente rivela: “Il Milan era in pole sui due giovani”

Ad esempio il Milan, sempre nella persona di Moncada, si era mosso in anticipo su due fratelli di cui si parla un gran bene. Gli argentini Franco e Valentin Carboni, giovanissimi calciatori oggi di proprietà Inter. Ma che in passato avrebbero potuto vestire la maglia rossonera.

Lo ha rivelato a TV Play l’agente Luca Nigriello, che ha fatto intendere come Moncada c’avesse già visto lungo da tempo su questi due talenti: “Sono legati ai fratelli Carboni fin da quando erano ragazzini, poi i casi della vita ti portano a separarti ma li seguo ancora con affetto. Il Milan è stato il primo a interessarsi ai ragazzi con Moncada venuto con me a fare una riunione da loro, poi ci sono state altre motivazioni che non hanno fatto chiudere l’affare e l’Inter è stata fortunata in questo senso”.

L’Inter dunque avrebbe approfittato della situazione solo dopo il primo interesse del Milan. I nerazzurri si sono così assicurati dal vivaio del Lanus i due Carboni, figli d’arte (il padre Ezequiel ha giocato anche a Catania). Un peccato, visto che di questi due argentini, uno classe 2003 l’altro addirittura 2005, si parla un gran bene.

Valentin, il più giovane e chiacchierato dei due, è un attaccante di grande tecnica che oggi milita in prestito al Monza, e ha già realizzato due reti in Serie A. Franco è invece un terzino ed è stato mandato alla Ternana a fare esperienza.