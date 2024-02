Milan, ritorno di fiamma: un “pupillo” di Moncada per la difesa

Ulteriori conferme su un obiettivo di mercato rossonero per la retroguardia: la dirigenza sembra intenzionata a fare sul serio.

Non è un segreto che Stefano Pioli volesse un altro difensore centrale, dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, non si è verificata la giusta occasione e si è deciso di non prendere giocatori che non convincevano pienamente. Fiducia al giovane Jan-Carlo Simic.

Vedremo se la decisione si rivelerà corretta. In questo momento il Milan ha ancora fuori calciatori come Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Il tedesco dovrebbe essere il primo a rientrare, seguito poi dall’ex Chelsea. L’ultimo sarà il francese ex Lione, che dovremmo rivedere solo a marzo. Da mesi Pioli sta rinunciando a tre elementi così importanti e per questo si aspettava un innesto in più, oltre a Gabbia.

Milan, nuovo difensore dalla Premier League

Sono stati tanti i nomi accostati al club rossonero in queste settimane. Alcuni sembravano abbastanza abbordabili in virtù di scadenze contrattuali ravvicinate, ma non è stato comunque possibile finalizzare alcuna operazione. Basti pensare a giocatori come Lloyd Kelly e , entrambi con accordi che scadono a giugno 2024 e trattenuti rispettivamente da Bournemouth e Fulham. Ambedue rimangono nel mirino del Milan in vista della prossima estate, quando potranno essere tesserati a parametro zero.

In Spagna il portale Fichajes.net rilancia un altro nome della Premier League che gli osservatori rossoneri stanno monitorando: Andrew Omobamidele. Il 21enne irlandese milita nel Nottingham Forest, che lo ha comprato per quasi 13 milioni di euro nell’estate 2024. Quando giocava nel Norwich lo aveva seguito anche Geoffrey Moncada, però alla fine è rimasto a giocare in Inghilterra. In realtà, ha giocato poco: 5 presenze tra Premier League e FA Cup. Sta trovando spazio nel 2024, partendo sempre titolare. L’arrivo di Nuno Espirito Santo in panchina lo ha aiutato a trovare maggiore spazio.

La fonte spagnola rivela che il Milan sarebbe disposto a spendere circa 25 milioni per Omobamidele, che potrebbe essere un investimento fattibile in caso di partenza di Fikayo Tomori. L’ex Chelsea interessa al Paris Saint Germain e ad altre squadre europee, se dovesse essere ceduto sicuramente la dirigenza rossonera dovrà prendere un sostituto all’altezza. Il nazionale irlandese in realtà è ancora un po’ acerbo per essere titolare a Milano, però è un profilo che piace. Bisognerà anche capire quale sarà il prossimo allenatore, fattore decisivo anche in ottica mercato.