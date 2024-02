Grossa perdita per il Napoli: salterà il Milan

I partenopei dovranno fare a meno del suo apporto in vista della sfida di domenica a San Siro: ecco chi lo sostituirà

Il Milan ieri ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato superando il Frosinone in rimonta allo Stirpe con il 2-3 finale segnato da Luka Jovic. Adesso i rossoneri tornano a guardare in alto e puntano ad accorciare ulteriormente dal vertice.

Per farlo la squadra di Stefano Pioli dovrà ottenere un altro successo nella sfida di domenica prossima a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. Per il Diavolo è la grande occasione di rientrare nella corsa per la vetta, provando ad allungare ancora una striscia positiva che mancava da inizio stagione. Il Milan arriva alla sfida in fiducia e il tecnico dovrebbe puntare sempre sui calciatori che da qualche settimana a questa parte sta dando grandi certezze.

L’unica assenza riguarderà Tijjani Reijnders, che è stato squalificato per somma di ammonizioni e non ci sarà per il match contro gli azzurri. Per Pioli non è un grosso problema perché al posto dell’olandese ci sarà Ismael Bennacer, ormai ristabilito e pronto per partire dal primo minuto al fianco di Yacine Adli in mediana. Anche la formazione partenopea dovrà però fare a meno di un titolare per il match di San Siro.

Mario Rui squalificato, la scelta al suo posto

Mazzarri non potrà infatti schierare Mario Rui contro i rossoneri. Anche il portoghese sarà out per squalifica perché stato ammonito nei primi minuti del secondo tempo della sfida contro l’Hellas Verona.

Al posto dell’ex Empoli giocherà con ogni probabilità Pasquale Mazzocchi, arrivato nel mercato di gennaio dalla Salernitana, ma che fin qui non ha fatto benissimo con la nuova maglia. Il sostituto naturale di Rui, Mati Olivera, è infatti ancora fermo per un infortunio al ginocchio. Ricordiamo poi che il Napoli ha già fuori il portiere Meret, sempre per infortunio, mentre ci sarà da capire sia le condizioni di Zielinski.

Un altro dubbio per il Napoli in vista di domenica riguarda la situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano è ancora impegnato in Coppa d’Africa e mercoledì scenderà in campo per la semifinale contro il Sudafrica. Qualche defezione quindi per i partenopei in vista della trasferta contro il Diavolo, che dirà molto delle loro ambizioni Champions.