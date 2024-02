Domino degli attaccanti: Milan, c’è la svolta per Leao

Le ultime sull’attacco. Rafa Leao continua ad essere accostato al Psg, ma arrivano novità importanti che potrebbero cambiare il suo destino

Si è tornati a parlare con insistenza del futuro di Rafa Leao in questi giorni. Il calciatore, che sta faticando a trovare la via della rete, è stato accostato nuovamente al Psg, ma le ultime novità fanno sorridere i tifosi del Milan.

Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, l’obiettivo dei transalpini per rafforzare il reparto offensivo sarebbe un altro. Come è noto, il Psg si sta muovendo per capire come sostituire Mbappe, destinato a fine stagione, stando ai rumors provenienti da Francia e Spagna, a vestire la maglia bianca del Real Madrid di Carlo Ancelotti. In un primo momento, si sono rincorse le notizie relative a Leao: sarebbe stato lui il prescelto per il dopo Mbappe, ma dall’Inghilterra assicurano che i francesi sarebbero pronti a versare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria per strappare Victor Osimhen al Napoli.

Aurelio De Laurentiis, d’altronde, è stato chiaro nei giorni scorsi, questi saranno gli ultimi mesi del nigeriano in Italia. Il calciatore ha rinnovato, ma il suo futuro appare segnato: o la Premier o come è molto più probabile, a questo punto, il Psg, per raccogliere l’eredità pesante di Mbappe. Una buona notizia per i tifosi del Milan che si augurano di vedere ancora il loro idolo portoghese con la maglia del Diavolo. E’ vero che senza i francesi, restano i tanti club inglesi pronti a pagare la clausola di Leao, ma il Milan è alquanto tranquillo. Leao, d’altronde ha manifestato pubblicamente il suo amore per i rossoneri. Ha un contratto lungo, rinnovato lo scorso giugno, dopo un’importante trattativa e al Diavolo è il giocatore che guadagna di più. Un dettaglio non da poco.

Milan, Leao è blindato: il punto della situazione

Parlare di futuro adesso è alquanto prematuro, ma è evidente che difronte a offerte irrinunciabili nessuno è incedibile. Leao ha una clausola importante da 175 milioni di euro.

Va sottolineato inoltre che il Milan ha i conti in ordine e un bilancio sano che non obbligano a mettere in vendita i propri calciatori.

In estate, poi, gli incassi non mancheranno, a partire dalla cessione di Charles De Ketelaere. Bisogna ricordare, infine, che la situazione contrattuale di Rafa Leao è tra le migliori e ci sono situazioni più rischiose. Più facile che in estate la grande cessione arrivi in difesa