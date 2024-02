Milan, conferme sul terzino: “Offerte irrinunciabili”

È stato il dirigente in persona a confermare dell’interesse del Milan per il gioiellino della fascia sinistra. Una rivelazione importante.

Il Milan da tempo ricerca sul mercato il profilo adatto a svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez, e dunque un terzino sinistro che sia all’altezza di sostituire il francese all’occorrenza. Ormai da anni, da quanto Theo si è imposto a titolarissimo e tra i migliori laterali al mondo, al Milan è mancato un giocatore in grado di sostituirlo senza farlo rimpiangere. Ma se il Diavolo vuole diventare una tra le squadre più competitive d’Europa dovrà quanto prima sopperire a tale mancanza.

In realtà, sembrava esserci riuscito, dato che era totale l’accordo trovato con Juan Miranda del Real Betis per il suo arrivo a giugno a parametro zero. Miranda, giovane spagnolo, ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per dare qualità alla fascia sinistra del Milan, ma solo di recente Stefano Pioli e la dirigenza hanno scoperto di avere in casa quello che in prospettiva potrebbe diventare il nuovo Theo Hernandez.

Parliamo chiaramente di Alex Jimenez, terzino della Primavera di Abate arrivato in prestito dal Real Madrid. Il Milan pensa già ad esercitare il diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro, ma attenzione alla recompra in favore dei blancos. Ma siamo davvero sicuri che il Diavolo punti subito ad Jimenez per completare la sua fascia sinistra? Nelle ultime ore è venuto fuori un importante retroscena.

Milan, il terzino sinistro dalla Serie A

Di recente è stato affermato che il Milan ha aver messo gli occhi sulla rivelazione del Lecce, Patrick Dorgu. Parliamo del 19enne che nell’ultima di campionato ha permesso alla sua squadra di conquistare 3 punti importantissimi contro la Fiorentina con un gol sul finale (il primo in Serie A). E parliamo di un terzino. Ma un terzino che ha caratteristiche notevoli in tecnica, velocità e inserimento.

Insomma, secondo TuttoMercatoWeb, il Milan ha sondato il terreno per Dorgu già tra dicembre del 2023 e gennaio del 2024, ricevendo un secco no dal Lecce. Una voce di mercato reale? Pare di sì, dato che il DT dei pugliesi, Pantaleo Corvino ha in un certo qual senso confermato l’indiscrezione. Intervenuto in conferenza stampa per commentare la sessione di mercato da poco conclusasi, il dirigente giallorosso ha così risposto alla domanda “il Milan si è interessato a Dorgu?”:

“A gennaio ho portato al presidente delle offerte scritte irrinunciabili. Aggiungo che ho avuto richieste non scritte incredibili. Sono state rifiutate”.

Pare che oltre al Milan club importanti europei, come Liverpool e Atletico Madrid, seguano da vicino il classe 2004. In estate, il Lecce è pronto ad una grande plusvalenza dato che ha acquistato Dorgu per soli 200 mila euro dal Nordsjaelland. Da capire chi riuscirà ad aggiudicarselo. Il Diavolo, con la quasi certa uscita di Florenzi, avrebbe bisogno di un rinforzo.