Milan, ecco il vice Theo: arriva dalla Serie A

Il Milan ha trovato il vice di Theo Hernandez: il calciatore arriva dalla Serie A, è un giovane talento di 20 anni

La fascia sinistra è, senza dubbi, il punto di forza del Milan. Una catena che può vantare sulla coppia Theo Hernandez e Rafa Leao, devastante sia sulla carta che in campo. Non è un mistero che spesso il gioco dei rossoneri si sviluppi proprio su quel lato. Il francese, d’altronde, è devastante ed il numero 10 è capace di ogni tipo di giocata illuminante e risolutiva.

Due calciatori che nell’economia del gioco rossonero sono certamente indispensabili ma che non hanno alternative valide alle loro spalle. Soprattutto Hernandez, addirittura adattato centrale di difesa nella piena emergenza che ha colpito il Milan nel mese di dicembre.

Il francese è senza dubbi il miglior terzino del campionato e della sua caratura ve ne sono pochi al mondo. Ciò nonostante, alle sue spalle c’è il vuoto totale. Florenzi adattato a sinistra la soluzione d’emergenza utilizzata nel corso della stagione ma anche il giovane Jimenez, talento della Primavera.

Milan, occhi in Italia per l’alternativa di Hernandez: ha appena 20 anni

Ecco perché la dirigenza rossonera è al lavoro anche per trovare un valido sostituto di Theo Hernandez, in grado di far rifiatare il francese senza perdere in qualità. Ed il mirino si è spostato a Lecce, lì dove Pantaleo Corvino, con l’ennesima intuizione della sua carriera, ha portato il ventenne Patrick Dorgu.

Dalla Primavera alla prima squadra, il salto è stato naturale per un calciatore che in questa stagione ha disputato 21 gare in campionato. Classe 2004 e danese, pagato solo 200mila al Nordsjaelland, la sua valutazione è già aumentata a vista d’occhio, anche per il gol alla Fiorentina che ha regalato la vittoria ai giallorossi.

Il Milan, come riporta Tuttomercatoweb, sembra proprio che abbia chiesto informazioni a cavallo tra dicembre e gennaio al Lecce ricevendo un secco “no, grazie” da Lecce. Corvino ha dichiarato incedibile, almeno per questa stagione, il suo gioiello, forse perché conscio che la sua valutazione possa crescere ancora.

D’altronde è nel mirino dei top club della Serie A ed anche dalla Premier League hanno puntato gli occhi su di lui; in primis il Liverpool, poi le londinesi Chelsea e Tottenham, forti anche dell’apprezzamento nei confronti della Premier League da parte del cursore mancino.